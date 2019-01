На Камчатке проснулся вулкан Безымянный. Он выбросил столб пепла на высоту шести километров и затих

Вулкан Безымянный на Камчатке очнулся спустя год молчания и выбросил в воздух столб пепла высотой около шести километров. Облако отнесло вглубь континента, сохраняется опасность нового извержения.

Как сообщает камчатская группа реагирования на вулканические извержения, 21 января сохраняется угроза нового выброса пепла на высоту около десяти километров, активность Безымянного может повлиять на авиасообщение в регионе. Пепловый шлейф от вулкана после извержения утром понедельника протянулся на 300 км в северо-западном направлении.

🔴Bezymianny volcano (BLOOD VOLCANO)🔴 Bezymianny volcano (Central Kamchatka Depression, Kamchatka) activity update: New explosion to 10km (33,000ft) Sunday Jan 20, 2019 23:44 PM https://t.co/8atXSmIqqe Mag. 3.9-2.9 earthquake – Wellington, Kansas on Monday, 21 January 2019 pic.twitter.com/8IsdL7zTgG

Вулкану присвоен оранжевый авиационный код. Градация цветов для таких случаев начинается с зеленого, когда вулкан спокоен, до красного, когда извержение неизбежно. Желтый цвет означает проявление признаков повышенной активности, оранжевый — высокую вероятность выброса.

Bezymianny Volcano Volcanic Ash Advisory: VA CONTINUOUSLY OBS IN SATELLITE IMAGERY OBS VA DTG: 21/0520Z to 33000 ft (10100 m): Explosive activity continues. Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Tokyo warned about a volcanic ash plume that rose up to… https://t.co/L3TOiICt1e pic.twitter.com/mDtLssXqRi