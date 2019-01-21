На Камчатке проснулся вулкан Безымянный. Он выбросил столб пепла на высоту шести километров и затих

Вулкан Безымянный на Камчатке очнулся спустя год молчания и выбросил в воздух столб пепла высотой около шести километров. Облако отнесло вглубь континента, сохраняется опасность нового извержения.

Как сообщает камчатская группа реагирования на вулканические извержения, 21 января сохраняется угроза нового выброса пепла на высоту около десяти километров, активность Безымянного может повлиять на авиасообщение в регионе. Пепловый шлейф от вулкана после извержения утром понедельника протянулся на 300 км в северо-западном направлении.

🔴Bezymianny volcano (BLOOD VOLCANO)🔴



Bezymianny volcano (Central Kamchatka Depression, Kamchatka) activity update: New explosion to 10km (33,000ft) Sunday Jan 20, 2019 23:44 PMhttps://t.co/8atXSmIqqe



Mag. 3.9-2.9 earthquake – Wellington, Kansas on Monday, 21 January 2019 pic.twitter.com/8IsdL7zTgG — Cortney D. Wilson (@CortneyDWilson1) January 21, 2019

Вулкану присвоен оранжевый авиационный код. Градация цветов для таких случаев начинается с зеленого, когда вулкан спокоен, до красного, когда извержение неизбежно. Желтый цвет означает проявление признаков повышенной активности, оранжевый — высокую вероятность выброса.

Bezymianny Volcano Volcanic Ash Advisory: VA CONTINUOUSLY OBS IN SATELLITE IMAGERY OBS VA DTG: 21/0520Z to 33000 ft (10100 m): Explosive activity continues. Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Tokyo warned about a volcanic ash plume that rose up to… https://t.co/L3TOiICt1e pic.twitter.com/mDtLssXqRi — Weerenonweer.nl (@weerenonweer) January 21, 2019

Вулкан высотой почти в три тысячи метров расположен в 500 км от Петропавловска-Камчатского. Последний раз он выбрасывал пепел в декабре 2017 года, облако поднялось на высоту в 15 км.

Именно после извержения Безымянного в марте 1956 года в СССР начались регулярные наблюдения за активностью вулканов. Столб пепла поднялся на высоту около 40 км, потоки лавы уничтожили растительность и почву в диапазоне 500 квадратных километров. Безымянный тогда проснулся после тысячелетнего периода покоя, извержение стало первым на Камчатке с 1697 года.