Ключевой свидетель обвинения бывшего ректора Аграрного университета вышел по УДО. Он отсидел меньше трети срока

В Петербурге условно-досрочно освобожден бывший глава государственного учреждения «Центр международного сотрудничества» Слава Ходько. 69-летнего функционера судили за хищение денежных средств Аграрного университета.

Как сообщила «Фонтанке» представлявшая интересы Ходько адвокат Ася Борзова, ходатайство об УДО было удовлетворено Смольнинским судом Петербурга.

«Слава Ходько находится дома, а не в СИЗО», – добавила защитник.

Мотивы условно-досрочного освобождения адвокат не раскрыла. Смольнинский суд обычно рассматривает дела находящихся в тюремной больнице Гааза арестантов и заключенных.

Ходько приговорили к полутора годам колонии общего режима в мае 2018 года и взяли под стражу в зале суда. Он признан виновным в мошенническом хищении 850 тысяч рублей при исполнении госконтракта, заключенного его некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» с Аграрным университетом. Предмет договора – создание научных работ для повышения квалификации специалистом агропромышленного сектора. Сумма контракта составляла 36 млн рублей, остальные средства, по версии следствия, похитил экс-ректор Виктор Ефимов. Его дело расследуется, Ходько выступает главным свидетелем. Его показания настолько важны адвокатам Ефимова, что была предпринята попытка получить доступ к архивным материалам в Пушкинском суде, который выносил приговор Ходько.

Уроженец Литвы Слава Ходько работал в администрации Петербурга при губернаторе Владимире Яковлеве, до 2002 года возглавлял госучреждение «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества». С 2015 года является исполнительным директором «Ассоциации инновационных регионов», учрежденной администрациями нескольких субъектов РФ. Также на официальном сайте фонда «Росконгресс», который организует крупнейшие выставочные мероприятия в России, в том числе ПМЭФ, он значится руководителем дирекции развития проектной деятельности.

Сын Славы Ходько, 31-летний Олег Ходько, проходит свидетелем по другому уголовному делу – о сбитых на Невском проспекте пешеходах. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и передать его столичным следователям, для «объективного расследования». Обвинение в нарушении правил дорожного движения предъявлено второму участнику ДТП, петербуржцу Павлу Микуличу. Его защита полагает, что следствие могло бы рассмотреть версию обоюдной вины, так как Ходько пересекал перекресток на высокой скорости и подъезжал к регулируемому переходу в тот момент, когда пешеходам горел зеленый свет. Это зафиксировала уличная видеокамера.

Авария с участием Микулича и Ходько-младшего случилась 30 декабря на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. После столкновения автомобиль Ходько выбросило на пешеходный переход и тротуар. Пострадали семь человек, в том числе два ребенка.