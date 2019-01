To fish. Вместо форума в Давосе Дерипаска поехал на Байкал за новой рыбкой

Долларовый миллиардер, алюминиевый магнат Олег Дерипаска предпочел уединение на берегу Священного моря, отказавшись ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарию. Демонстрация приоритетов происходит не только на фоне изначального запрета на Давос, но и в контексте второго по счету задержания Насти Рыбки.

Фотографии покрытого льдом Байкала Дерипаска выложил на своей странице в Instagram вечером 21 января. «Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», – написал он и продублировал запись на английском: Went to Lake Baikal instead of Davos. To fish.

Самый влиятельный слет лидеров мирового бизнеса начался в Давосе 21 января. Участие Дерипаски было под вопросом из-за американских санкций, однако позже его фамилия появилась в официальной программе форума.

Анастасия Вашукевич с псевдонимом Настя Рыбка 16 января была задержана в Шереметьево, куда прилетела из Таиланда. В тайской тюрьме она и ее соратник Алекс Лесли отбывали наказание за организацию секс-тренингов. Российские власти подозревают пару в склонении москвичек к проституции. Оба они должны Дерипаске по полмиллиона рублей за публикацию в соцсетях видеозаписей, на которых Рыбка проводила время в компании миллиардера в качестве эскорта. Ролики легли в основу расследования оппозиционера Алексея Навального о возможных неформальных связях Дерипаски и бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько. После январского задержания Рыбка попросила у Дерипаски прощения и пообещала больше его «никаким образом не компрометировать».