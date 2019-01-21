Десять моряков погибли на горящих танкерах в Керченском проливе. Четырнадцать человек удалось спасти

Количество погибших моряков при пожаре в Керченском проливе достигло десяти, сообщили «Фонтанке» в Агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«На данный момент подтверждаем гибель десяти человек. Четырнадцать спасены. Всего экипажи состояли из 31 человека», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В проливе с юго-восточной стороны Крымского полуострова горят танкеры «Канди» и «Маэстро», они ходят под флагами Танзании. По предварительным данным, экипажи состоят из иностранных граждан.

На борту «Канди» и «Маэстро» находится сжиженный газ. Пожар начался при перекачке топлива.