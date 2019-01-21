Рухнувший на шоссе Революции козырек столкнет полицию и прокуратуру. Снег может оказаться непричастным

Версию прокуратуры Петербурга о некачественной уборке снега как причине обрушения козырька жилого дома внимательно проверит полиция. Управляющая компания «Жилкомсервис № 3 Красногвардейского района» подала заявление на «Газель».

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, осмотр козырька показал существенную деформацию от внешнего воздействия.

«Во дворе дома 16 по шоссе Революции регулярно происходит разгрузка товара для магазинов, расположенных на первом этаже, – пояснили в администрации. – Есть сведения, что приезжавшие грузовики цепляли именно этот козырек своими фургонами. Управляющая компания подала заявление в полицию».

В администрации считают, что причиной обрушения козырька не мог стать снег. 21 января за эту версию плотно взялась прокуратура Петербурга, пообещавшая проверить качество уборки всеми управляющими компаниями района.