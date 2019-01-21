«Действия продиктованы некомпетентностью заказчика». «Метрострой» может пойти в суд из-за решения Смольного разорвать все контракты на создание подземки

В ОАО «Метрострой» допустили возможность новых судебных разбирательств с городскими властями, а также обвинили Смольный в некомпетентности и последовательном усложнении ситуации. Так в компании 21 января отреагировали на заявление Смольного о разрыве всех контрактов на строительство городского метро.

«Данные действия продиктованы некомпетентностью заказчика, который сделал все для того, чтобы завести ситуацию в тупик. А именно, невыполнение заказчиком своих обязательств на протяжении нескольких лет по всем контрактам: намеренное затягивание приемки и оплаты выполненных работ, применение в одностороннем порядке понижающих коэффициентов практически по всем строкам смет действующих контрактов, непредоставление площадок под строительство и рабочей проектно-сметной документации, без которой невозможно осуществление сдачи выполненных работ и многое другое, – сообщают представители компании. – ОАО «Метрострой» не раз указывал на эти нарушения заказчику, но в ответ получал претензии и иски в суд, где обвинялся он сам. Данные действия указывают на субъективную позицию КРТИ и ДТС с целью переложить ответственность на генподрядчика. ОАО «Метрострой» в ответ также вынужден был обратиться за защитой своих интересов и интересов основного заказчика строительства – потенциальных пассажиров метрополитена – в суд».

Напомним, «Метрострой» подал два иска к правительству Петербурга: 1,1 млрд рублей компания требует у комитета по строительству и 849 млн рублей – у Дирекции транспортного строительства. «Фонтанка» подробно описывала суть спора.

В своем сообщении компания подчеркивает, что городские власти не осознают всех последствий, к которым неизбежно приведет расторжение контрактов. В «Метрострое» считают, что без его участия нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ: даже однодневный простой выработки может привести к аварийной ситуации, а халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе и не понимать этого – недопустимо, считают в «Метрострое».

Кроме того сообщается, что ОАО «Метрострой» многократно пытался наладить отношения с заказчиком и довести до него свою аргументацию, но сделать этого не получилось. ОАО «Метрострой» оставляет за собой право оспорить решение КРТИ и ДТС и привлечь к разрешению ситуации независимых экспертов.

Напомним, что накануне заявления компании комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил: все контракты на строительство подземки в Петербурге, заключенные с «Метростроем», будут разорваны. В числе причин городские власти указали, что компания оказалась в настолько сложном состоянии, что не сможет исполнить всех обязательств.