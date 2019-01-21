У входа в Керченский пролив горят два судна, пожару предшествовал взрыв

Два судна под флагами Танзании загорелись у берегов Крыма вечером 21 января. По предварительной информации, россиян на борту нет.

Информацию о пожаре подтвердили в Росморречфлоте. Предположительно на одном из судов произошел взрыв, после чего пламя перекинулось на соседнее. "Керчь.ФМ" со ссылкой на вахтенного матроса одного из российских кораблей сообщает, что суда стояли на рейде у входа в пролив в нейтральных водах. Перед взрывом с одного на другой танзанийский танкер переваливали груз. Одно из судов — газовоз. К месту происшествия выдвинулся морской буксир. Люди с горящих кораблей прыгают за борт, сообщается, что на судах 17 и 14 человек, это граждане Индии и Турции.

По информации Росморречфлота, «спасатели подняли из воды тело погибшего моряка с горящего судна в Керченском проливе, ещё трое спасены».