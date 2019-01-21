13-летняя фигуристка отказывается от слов про допинг: «Я сказала глупость, потому что проиграла на последних соревнованиях»

Фигуристка Анастасия Шаботова прокомментировала свои слова о том, что для достижения стабильных результатов нужно употреблять допинг и что это делают в одной из ведущих спортивных школ России «Самбо-70».

«Я сказала глупость, может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», – заявила 13-летняя фигуристка в видео, опубликованном в ее инстаграме.

Напомним, что скандал начался с прямой трансляции в той же социальной сети, во время которой юная спортсменка позволила себе высказывание про допинг. После многочисленных публикаций в Интернете руководство школы «Самбо-70» заявило о необходимости наказать Шаботову. По мнению личного тренера фигуристки, ее подопечная сказала так от собственной глупости и что не стоит губить ее карьеру из-за этого.

Напомним, что ученицами отделения по фигурному катанию школы «Самбо-70» в разные годы являлись ведущие фигуристки России, в том числе олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, двукратный серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева (перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру), чемпион Олимпиады Алина Загитова.

Сама Шаботова до сезона-2017/18 занималась фигурным катанием в СШОР «Москвич», после чего перешла в СШ «Снежные барсы». В сезоне-2018/19 ее лучший результат — первое место на пятом этапе Кубка России среди кандидатов в мастера спорта.