Фиксировать каждые три часа. Ретейлерам в Кировском районе предписали вести журнал борьбы со снегом и наледью

Петербургские ретейлеры, работающие в Кировском районе, получили от его администрации предписание ежедневно отчитываться о ситуации с уборкой снега и наледи возле торговых объектов.

Как следует из письма от 21 января, разосланного в адрес «Перекрестка», «Пятерочки», «Максидома», «Реала» и других, ретейлеров просят назначить ответственного сотрудника и направлять в адрес администрации каждый день до 16.00 отчет с 2-3 фотографиями. Также магазинам рекомендуют вести специальный журнал, в котором каждые три часа фиксировать состояние уборки территории.

По словам опрошенных «Фонтанкой» представителей сетей, пока такое предложение пришло лишь от администрации Кировского района.

Ранее Смольный обсуждал проблему уборки территорий с крупными торговыми центрами и гипермаркетами. Их представителей пригласили отчитаться об успехах в борьбе со стихией в субботу, 19 января.

Нынешняя зима выдалась в Петербурге снежной, в отличие от нескольких предыдущих лет. Осадков выпало в четыре раза больше, чем в прошлом году. Из-за нехватки дворников даже городских учителей призвали лично взяться за борьбу с сугробами. Однако главный синоптик Петербурга не считает ситуацию аномальной.