МЧС Петербурга: Морской порт не сообщал об обрушении склада с удобрениями

Крупнейший портовый оператор Петербурга скрыл от оперативных служб города обрушение склада с минеральными удобрениями, следует из реакции городского ГУ МЧС на публикацию «Фонтанки».

Как следует из официального сообщения ведомства 21 января, с территории Морского порта никаких заявок об инциденте, связанном с обрушением склада с минеральными удобрениями, не поступало.

«Проведенные специалистами замеры воздуха опасных веществ в нем не выявили», – добавили в ГУ МЧС Петербурга.

Рано утром в субботу, 19 января, на территории 2-го района Морского порта Санкт-Петербурга при маневре водитель погрузчика задел несущую колонну склада № 36, чем вызвал обрушение крыши. Склад оборудован для перевалки минеральных удобрений. Администрация открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» подтвердила «Фонтанке» факт инцидента и заявила о проведении расследования и оценке уровня повреждений.

«Морской порт» – крупнейший оператор Большого порта Санкт-Петербурга, в его распоряжении находится 31 причал.

В тот же день, 19 января, оперативным службам города поступили десятки заявок о резком химическом запахе на Васильевском острове. Аварийные бригады «Петербурггаза», «Водоканала», специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории, Роспотребнадзор и МЧС по-прежнему не могут выявить источник вони.