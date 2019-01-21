Пробки в Петербурге – 9 баллов. Водители предлагают устроить флешмоб у Смольного

Загруженность автодорог Санкт-Петербурга вечером 21 января необычно высока. К 18:24 она достигла 9 баллов, что на 2 балла выше обычного, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Водители в соцсетях возмущаются происходящим и предлагают провести флешмоб у Смольного, а также интересуются тем, откуда на улицах столько машин и людей: «Питер столько не рожает!»

С 18 часов количество многокилометровых пробок превысило десять. Среди них:

проспект Непокоренных, 2-й Муринский проспект, Светлановский проспект, от улицы Бутлерова до Тихорецкого проспекта. В пробке длиной 6,4 км можно потерять 1 час 5 минут, что на 22 минуты больше обычного.

Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, от Финляндского проспекта до Манчестерской улицы. В пробке длиной 6 км можно потерять 1 час 32 минуты, что на 30 минут больше обычного.

Пироговская набережная, Выборгская набережная, Ушаковская набережная, от Литейного моста до улицы Академика Крылова. В пробке длиной 4,8 км можно потерять 1 час 4 минуты, что на 27 минут больше обычного.

проспект Медиков, Кантемировский мост, Кантемировская улица, проспект Маршала Блюхера, от Петропавловского моста до Кушелевской дороги. В пробке длиной 4,4 км можно потерять 1 час 6 минут, что на 21 минуту больше обычного.

Литейный проспект, Литейный мост, улица Академика Лебедева, Лесной проспект, от улицы Некрасова до Литовской улицы. В пробке длиной 4,4 км можно потерять 1 час 10 минут, что на 21 минуту больше обычного.

Несмотря на то, что сильного снегопада сегодня нет, повышенная загруженность дорог наблюдается с самого утра.