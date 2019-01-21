СМИ: Вслед за Тихоном Шевкуновым в Псковскую епархию подтянутся благотворительные деньги «РусГидро»

Благотворительная помощь, которую компания «РусГидро» несколько лет оказывала Сретенскому мужскому монастырю в Москве, будет перенаправлена в Псковскую епархию. Деньги последуют за бывшим наместником Сретенского, а ныне митрополитом Псковским и Порховским, Тихоном Шевкуновым.

Об этом 21 января сообщает The Bell со ссылкой на источники в компании, речь идет о сумме в 15 млн рублей. В «РусГидро» не подтвердили намерения перенаправить деньги в Псков, однако через представителя это сделал сам Шевкунов. Он отметил, что средства будут потрачены «на неотложные ремонты».

Сретенский монастырь компания поддерживала с 2011 года, финансовая помощь приходу несколько раз встречалась в отчетах «РусГидро» в те годы, когда его наместником был Шевкунов. Псковским митрополитом священнослужитель, которого в СМИ называют «духовником Путина», стал в мае 2018 года.

В последний раз камеры запечатлели российского президента в компании Шевкунова в ноябре прошлого года. Глава государства посетил Псково-Печерский монастырь.

В начале января митрополит велел псковскому духовенству «забыть про конвертики» – более не принимать персональную благодарность в виде денег.