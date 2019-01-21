«Дикси» объединит розничную сеть с алкомаркетами «Бристоль» и «Красное и белое». Новая компания станет третьим по величине ретейлером в России

Владельцы сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» договорились о слиянии компаний в единый розничный бизнес. Об этом 21 января сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на совместное сообщение компаний.

Сейчас «Дикси» и «Бристоль» принадлежат предпринимателям Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а «Красное и белое» — Сергею Студенникову. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову — 49%.

Под вывесками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работают более 13 тысяч магазинов. Таким образом, в результате появится третий по обороту розничный ретейлер в России.

Сейчас первые три места занимают X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит» и «Лента».

Сеть алкомаркетов «Красное и белое» в первом полугодии 2018-го вышла на второе место по темпам открытия новых магазинов среди FMCG-ретейлеров, обогнав «Магнит», но уступив Х5.