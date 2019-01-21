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Авто
21.01.2019 20:33
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Франция пытается продавить слияние Nissan и Renault. Японцы не в восторге

Правительство Франции попросило Японию согласиться на возможное слияние Renault SA и Nissan Motor Co.

Как пишет The Japan Times со ссылкой на источники, просьба была озвучена на переговорах между французскими и японскими чиновниками в Токио и напрямую отражает пожелания президента Франции Эммануила Макрона. План слияния предусматривая создание единой холдинговой компании, однако он вызывает возражения у японской стороны.

В прошлом месяце президент Франции провел переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, в ходе которых они только договорились обеспечить стабильные отношения в рамках трехстороннего альянса, в который также входит японская Mitsubishi Motors Corp.

Однако у японцев вызывает опасение тот факт, что на данный момент Renault владеет 43 процентами акций Nissan, в то время как японцы имеют только 15 процентов акций французского автопроизводителя. Более того, основным акционером Renault является правительство Франции. Таким образом при объединении новый холдинг может практически оказаться под контролем французских чиновников.

Не для кого не секрет, что Nissan наоборот стремится уменьшить влияние французского партнера по альянсу. Дело дошло до того, что наблюдатели считают «дело Карла Гона» следствием этого желания.

Карлос Гон был арестован в ноябре по обвинению в получении незаконных компенсаций от Nissan,  причем именно японская компания сама обратилась в правоохранительные органы и предоставила материалы для возбуждения дела. Более того, Nissan поспешил  сместить Гона с поста председателя компании, который тот занимал в течении 20 лет и был твердым сторонником слияния.

Французская сторона продолжает иметь серьезное влияние в альянсе, в частности Nissan не сможет назначить нового генерального директора марки без согласия французов.

Словом, противостояние внутри альянса Renault-Nissan, несмотря на умиротворяющие совместные заявления, нисколько не уменьшилось. Только теперь в него включились даже главы двух стран.

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