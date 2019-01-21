В Финляндии разработали самый прочный в мире экобетон

В Университете Оулу разработан самый прочный в мире не содержащий цемента экологичный бетон, так называемый геополимерный бетон. Его также делают из сухого сырья и воды. Достижение описано в журнале Journal of Cleaner Production.

Выбросы углекислого газа, связанные с геополимерным бетоном, на 80% ниже, чем у обычного бетона. В качестве сырья для него используют доменный шлак, являющийся побочным продуктом производства железа, и твердый силикат натрия (так называемое жидкое стекло). Прочность на сжатие экобетона, разработанного в Оулу, составляет рекордные 107 мегапаскалей. Обычный высокопрочный бетон выдерживает не менее 55 мегапаскалей, отмечается на сайте университета.

Процесс изготовления нового бетона прост и может быть выполнен при комнатной температуре. Его пригодность была проверена на напольных покрытиях, настенной плитке и различных предметах интерьера.

Проект GEOBIZ, целью которого является коммерциализация экоцемента, финансирует государственная организация Business Finland, помимо исследователей из Университета Оулу в нём также участвуют шесть компаний.