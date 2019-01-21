Uber разработает самокаты и велосипеды, которые будут сами доезжать до станций

Агрегатор такси Uber возьмется за разработку беспилотных электрических самокатов и велосипедов. Они смогут самостоятельно добираться до станций зарядки.

«Потрясающее объявление от Uber ATG на сегодняшнем мероприятии DIY Robocars. Micromobility – автономные самокаты и велосипеды, которые могут самостоятельно проехать на зарядку или в лучшие локации. Найм людей начинается сейчас», – написал в своём Twitter руководитель производителя дронов 3D Robotics Крис Андерсон.

Он уточнил, что команда, которая займётся этой разработкой, по факту будет работать на компанию Jump – американский сервис аренды электровелосипедов и самокатов, который весной 2018 года приобрел Uber. Основное же подразделение Uber ATG по-прежнему будет сосредоточено на беспилотных автомобилях.