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21.01.2019 18:31
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С начала снегопадов штрафы за плохую уборку в Петербурге перевалили за 6,5 млн рублей

За прошедшие выходные Государственная административно-техническая инспекция Петербурга насчитала 107 нарушений норм уборки. В понедельник ведомство начислило очередную порцию штрафов – на 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает 21 января пресс-служба ГАТИ, 19 и 20 января инспекторы проверили соблюдение порядка зимней уборки на 381 объекте: на 273 кровлях нежилых зданий, 63 территориях, включая 13 объектов улично-дорожной сети, а также в 44 зонах производства работ. Нарушения нашли на 64 крышах, 33 территориях и в 10 зонах работ. Причем 13 нарушений – это плохая уборка дорог.

По части плохо убранных территорий особенно отличился север города: перекресток улицы Хошимина с Выборгским шоссе, участок самого шоссе, а также парковки расположенных там автосалонов Mitsubishi и KIA и территория магазина «Перекресток». Неочищенными оказались крыши, к примеру, ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга на Большом проспекте П.С., Управления Роспотребнадзора по Петербургу на Большой Пушкарской улице, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на Литейном, ГБОУ Гимназия №190 Центрального района на набережной Фонтанки и ФГОУ «Санкт-Петербургский колледж информатизации и управления» на проспекте Энгельса.

По требованию ведомства очистили от снега и наледи кровли домов: 50, литера А, по Чкаловскому проспекту; 37, литера А, по Большому проспекту П.С.; 14, литера Д, по Мытнинской улице, и 3, литера А, по улице Чайковского.

С начала снегопадов штрафы за плохую уборку в Петербурге перевалили за 6,5 млн рублей

В понедельник, 21 января, за нарушение порядка зимней уборки ГАТИ вынесла 15 постановлений о привлечении к административной ответственности, а общая сумма начисленных штрафов составила 1,5 миллиона рублей. В том числе, проштрафились «Касторама» на Пулковском шоссе и гипермаркет «Карусель» на проспекте Просвещения, заводы «Энергия» на Пионерской и «Навигатор» на улице Красного Курсанта.

На минувшей неделе за плохую уборку крыш и фасадов нежилых зданий, территорий, улиц и зон производства работ ГАТИ оштрафовала организации на 2 миллиона 70 тысяч рублей, в том числе за плохую уборку в зоне работ на улице Савушкина (ООО «СПб-Автоматика», заказчик работ – ГУП «ТЭК СПб», а также на дорогах и тротуарах в Сестрорецке (ЗАО «АБЗ-Дорстрой»). 18 января штрафы на сумму 370 тысяч рублей получили АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Центр» и СПб ГУДП «Путь». А всего с начала снегопадов инспекция начислила штрафов на 6 миллионов 570 тысяч рублей.

Напомним, на прошлой неделе ГАТИ нашла множество нарушений при уборке крыш. По итогам проверки 15 января общая сумма штрафов составила 1,5 миллиона рублей, а 11 января – 3 миллиона рублей.

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