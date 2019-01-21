НОСТРОЙ пришел за деньгами. Как ассоциация строителей пытается взыскать 10 млрд рублей с закрывающихся СРО

Ассоциация НОСТРОЙ выставила серию исков почти на 10 млрд рублей к СРО, потерявшим свой статус. Взыскать сумму вряд ли получится, так как деньги, полагают строители, могли быть выведены на сторонние счета и обналичены.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Восемь исков в арбитражные суды Москвы, Петербурга, Ульяновской и Саратовской областей ассоциация саморегулируемых организаций «Национальное объединение строителей» оформила в последние дни декабря. Общая сумма исков – 9,34 млрд рублей. Цель – собрать на своих счетах средства СРО, исключенных из госреестра, который ведет Ростехнадзор. Их участники сдавали миллиарды рублей компенсационных взносов, но теперь значительная их часть просто пропала.

В декабрьских исках НОСТРОЙ просит суды взыскать средства компенсационных фондов восьми исключенных СРО. Ответчиками выступают: петербургские Ассоциация строителей «Стройиндустрия» (сумма иска 5,1 млрд рублей), «Импульс» (560,6 млн), «Опора-Строй» (363,1 млн) и «Региональное строительное объединение» (201 млн), московские «Оборонстрой» (1,5 млрд) и «Стройрегион-развитие» (300,9 млн), саратовское «Национальное объединение строителей» (986,5 млн) и «Профальянсстрой Ульяновской области» (263 млн). Даты первых слушаний назначены на февраль – март, саратовский суд вернул иск с претензией к формулировке требований.

В НОСТРОЙ подобные разбирательства называют рутинной работой. Исключаемые из госреестра саморегуляторы обязаны добровольно передавать НОСТРОЙ средства своих компенсационных фондов — чтобы эти средства можно было перевести в действующие СРО. «Сейчас в судах находится около сотни дел, где «Национальное объединение строителей» выступает как истец либо третье лицо», – говорит член совета объединения Алексей Белоусов.

Однако стоит признать, что сейчас рутина превратилась в масштабную кампанию: декабрьская серия исков – самая крупная, если мерить в рублях, за все время.

Всего у НОСТРОЙ есть претензии к 67 СРО на общую сумму 48,6 млрд рублей.

«Требованию закона иметь на счетах необходимый объем компенсационных фондов (так называемый исторический максимум) следуют далеко на все саморегулируемые организации», – говорит Алексей Белоусов. Порой, добавляет он, деньги из СРО просто выводят, обналичивают и скрываются с ними в неизвестном направлении. При этом Алексей Белоусов вспомнил лишь один случай, когда такие подозрения привели к реальному уголовному делу.

Доля Ростехнадзора

Речь идет о свежем деле экс-главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Задержанному в прошлом году чиновнику предъявлено обвинение в хищении 4,7 млрд рублей, собранных саморегулируемыми организациями со своих участников и выведенных на сторонние счета. Полицейское следствие настаивает: господин Слабиков претендовал на долю в 20–25% за помощь в проведении незаконной операции. Речь шла о петербургских саморегуляторах «Стандарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный ресурс», участниками которых, по их собственным данным, были 3400 компаний.

СРО, ставшие под Новый год последними фигурантами инициированных НОСТРОЙ разбирательств, как правило, не хотят обсуждать перспективы перечисления денег. В исключенной три с половиной года назад из реестра петербургской ассоциации «Импульс» уверяют, что она продолжает работать со строительными организациями. А в «Опора-Строй» и «Региональном строительном объединении» вместо рабочих телефонов отвечают сотрудницы колл-центров, которые уверяют, что раз СРО больше не существует, то и звонить им нечего.

В ассоциации «Стройиндустрия», иск к которой составил самую значительную сумму, больше 5 млрд рублей, уверяют: у ассоциации есть деньги, а также – формальный повод их не перечислять НОСТРОЙ. Это, настаивают в ассоциации, 1,2 млрд на счетах, оставшиеся от участников, прекративших членство. И еще почти 4 млрд в виде вкладов в банках с отозванной лицензией.

Объединение на 6 тысяч компаний со всей страны самораспустилось из-за требования закона состоять исключительно в СРО родного региона, уверяет один из создателей «Стройиндустрии» Сергей Афанасьев. Сейчас организация, говорит он, действует как НКО, занимающееся строительной безопасностью.

«Законодательство требует перечислять НОСТРОЙ полные объемы фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, – убеждает Сергей Афанасьев. – А у «Стройиндустрии» был единый компенсационный фонд, поскольку тогда законодательство еще не требовало разделения».

Наезды вне плана

Последние полтора года Ростехнадзор регулярно проводит массовые внеплановые проверки соблюдения законодательства о СРО. Две самые распространенные причины исключения из реестра: если число участников станет меньше сотни и если объем компенсационных фондов опустится ниже минимального. Из этих фондов возмещается вред, когда на стройке происходит несчастный случай, и обеспечиваются договорные обязательства участников СРО (для компенсации заказчику в случае неисполнения строительной компанией договора).

Размер фондов зависит от количества компаний – участников СРО, минимум от 50 до 200 тыс. рублей с каждого участника, в зависимости от специфики выполняемых компанией работ. На исправление недочетов СРО дается три месяца. Не сумевшие уложиться в срок объединения подлежат исключению из госреестра – хотя формально, как юрлица в виде «клуба по интересам», могут продолжать функционировать.

Ассоциация НОСТРОЙ – национальное объединение, координирующее деятельность всех строительных российских СРО. У нее есть право давать Ростехнадзору заключение о возможности исключения СРО из госреестра. Если заключения НОСТРОЙ нет – приходится обращаться в суд. На данный момент в национальное объединение входят около 230 саморегулируемых организаций. При этом с 2015 года, по данным на 14 января, из госреестра исключены 75 СРО.

В адрес объединения с 2017 года по середину января поступили 8052 заявления от строителей на перечисление денег в компенсационные фонды действующих СРО. В полном объеме или частично удалось удовлетворить, говорят в НОСТРОЙ, 3612 требований. На счета действующих СРО перечислено 1,5 млрд рублей. На рассмотрении сейчас находится 153 заявления.

Ни одна исключенная СРО не перечислила деньги в полном объеме. Максимум – около 60%. По данным на 14 января, – 2,8 млрд рублей из общей суммы в 48,6 млрд рублей.

Выплаты – за счет добросовестных

Долги собрать вряд ли удастся, поскольку СРО, желавшие перевести НОСТРОЙ при ликвидации деньги, это, как правило, почти сразу уже сделали. «Кто хотел спрятать деньги – тот уже спрятал», – говорит гендиректор Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Сергей Алпатов. Существуют так называемые коммерческие СРО, которые предлагают строительным компаниям членство за меньшую сумму и с минимальным пакетом документов. «Экономические рычаги давления на них отсутствуют, а административно, в том числе с помощью Ростехнадзора, не получается, – сетует Сергей Алпатов. – Можно подумать, чиновники боятся слишком сильно надавить на СРО».

К тем, кто не хочет добровольно передавать средства национальному объединению, как того требует закон, следует привлекать внимание правоохранительных органов, считает председатель совета Ассоциации «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» Александр Гримитлин.

В одном из крупнейших в стране СРО «Объединении строителей Санкт-Петербурга» полагают, что НОСТРОЙ с помощью исков в том числе старается обезопасить себя от претензий со стороны компаний – участников закрывающихся СРО: мы, мол, приложили все необходимые усилия, чтобы взыскать ваши деньги.

Скорее, уверены независимые юристы, главная цель исков НОСТРОЙ — зафиксировать сумму долга. «Логика простая: получится взыскать хоть что-то — уже хорошо, – рассуждает Александр Самойлов, совладелец петербургского юридического бюро Lex. – Все равно, когда понадобится делать выплаты за несчастный случай или неисполнение кем-то договора, СРО будут компенсировать недовзысканное за счет средств добросовестных строительных компаний».

Алексей Дмитриев,

«Фонтанка.ру»