В Венесуэле подавили вооруженный мятеж

Группа гвардейцев военных сил Венесуэлы сдалась властям после неудачной попытки свергнуть президента страны Николаса Мадуро. Об этом 21 января сообщило министерство обороны Венесуэлы.

Небольшая группа мятежников, захватив оружие, попыталась спровоцировать восстание в Каракасе. Для этого в социальных сетях стало распространяться обращение с призывом присоединиться к демонстрантам. Однако мятежники были заблокированы спецназом, после чего сдались.

В военном ведомстве заявили, что украденное оружие возвращено. Все задержанные, точное число которых не называется, ответят по всей строгости закона, написал в твиттере министр обороны Владимир Падрино Лопес. Политик также предположил, что за мятежниками стояли крайне правые силы.

Напомним, что в мае прошлого года с 68% голосов президентом республики стал Николас Мадуро. Оппозиция, страны Евросоюза, США и большая часть соседей по Латинской Америке отказались признать результаты выборов. В июле Мадуро попал под американские санкции. На этом фоне в Венесуэле наблюдается гиперинфляция и отрицательные темпы роста, а также дефицит продуктов первой необходимости — например, туалетной бумаги.