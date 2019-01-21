Разбор: жилые комплексы высокого комфорт-класса

Застройщик Setl City предлагает новый класс жилья – высокий комфорт-класс. Чем он отличается от привычного комфорта? Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» назвала ТОР-5 признаков жилых комплексов высокого комфорт-класса.

Жилой комплекс «Статус у Парка Победы». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Удачная локация и транспортная доступность

Жилые комплексы высокого комфорт-класса строятся в обжитых районах города с развитой торговой и социальной инфраструктурой, недалеко от станций метро. Например, жилой комплекс ArtLine строится всего в 350 метрах от метро «Старая деревня». «Стрижи» возводятся в 10 минутах ходьбы от метро «Ломоносовская», одной минуте от парка им. Бабушкина и 7 минутах от Невы. От ЖК «Эмеральд» до метро «Василеостровская» или «Приморская» около 20-25 минут ходьбы, из окон ряда квартир можно наблюдать открыточные виды на Малую Неву и Петровский остров. Жилой комплекс «Статус» возводится недалеко от парка Победы, в 20 минутах неспешной прогулки через парк до станции метро «Парк Победы».

Передовые технологии

Современные технологии строительства и улучшенное техническое оснащение – одна из главных особенностей высокого комфорт-класса. Такие дома возводятся по кирпично-монолитной технологии – такой метод строительства позволяет проектировать квартиры практически любых планировок. Вентилируемый фасад облицовывают керамогранитом. Это повышает срок службы дома и защищает от агрессивного воздействия внешней среды – снега или дождя, а также повышает уровень звукоизоляции. Все зеркальные поверхности – с солнцезащитным остеклением. Оно защитит от жары и ультрафиолета и сэкономит энергоресурсы, так как сохраняет тепло в помещении. Кроме того, солнцезащитное остекление выглядит очень эстетично.

Усовершенствованы требования к безопасности: закрытая территория, видеонаблюдение с максимальной зоной покрытия, пункты охраны, остекленные входные группы. Еще на этапе проектирования дома закладывается возможность цифровизации, например, в некоторые проекты Setl City внедряет «Дом.Online» – систему автоматического сбора показателей счетчиков с возможностью расширения до «умного дома» и установки датчиков проникновения и протечек. В случае потопа или попадания в квартиру третьих лиц на телефон придет push-уведомление.

Жилой комплекс «Pulse на набережной». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Необычная архитектура

Дома высокого комфорт-класса видно сразу, они становятся визуальными доминантами микрорайона. Например, корпуса жилого комплекса «Стрижи» соединены между собой «парящими» остекленными мостами, а сами дома будут расположены на стилобате. Уникальный внешний вид «ArtLine в Приморском» создавали молодые архитекторы, которые добавили объемные выступающие элементы и использовали нестандартный для фасадов Петербурга фиолетовый цвет.

Жилой комплекс «Фортеция. Жизнь на побережье». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Комфортная среда

В объектах комфорт-класса особое внимание уделяется придомовой территории. Для детей организовывают современные спортивные и детские площадки с антитравматичным покрытием, а для взрослых – уютные зоны отдыха. В жилом комплексе «ArtLine в Приморском» застройщик Setl City пошел еще дальше и спроектировал целое арт-пространство, в котором запланированы веревочный парк, поле для игры в футбол и волейбол, а также необычная инсталляция в виде ягод черешни в человеческий рост, которая станет местом встреч жильцов комплекса. Рядом с «Эмеральдом» будет разбит сквер с фонтаном, где так приятно отдохнуть от городской суеты. Придомовую территорию, как правило, озеленяют – высаживают цветы, деревья и даже экзотические растения. Дворы закрыты от машин – для них предусмотрен подземный паркинг.

Жилой комплекс «Эмеральд на Малой Неве». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Интересные планировки

Ценители всего необычного могут приобрести квартиру с зимним садом – такие варианты есть в «Стрижах». Можно оборудовать сауну или установить камин прямо у себя дома – квартиры с такими планировками есть в жилых комплексах «Стрижи» и «Фортеция. Жизнь на побережье».

Особым спросом у покупателей «Петербургской Недвижимости» пользуются квартиры High-Flat с высокими – до 3 м. потолками и увеличенными оконными проемами, а также варианты с мастер-спальнями и гардеробными. В проектах высокого комфорт-класса от Setl City есть семейные секции – с небольшим количеством квартир на этаже. В таких секциях располагаются исключительно большие квартиры евроформата. Для сбора гостей или уютных вечеров предусмотрены просторные кухни-гостиные. Хозяйки точно оценят дополнительное освещение в зоне приготовления еды.

Качественная чистовая отделка по новому стандарту «Итальянские коллекции» позволяет сэкономить время и силы на ремонт. В домах Setl City она включает в себя напольное покрытие, обои, сантехнику, двери, а также уникальную опцию на рынке жилья Петербурга – теплый пол в ванной комнате и влагозащищенные розетки на балконе.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations