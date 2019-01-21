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21.01.2019 18:35
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Разбор: жилые комплексы высокого комфорт-класса

Застройщик Setl City предлагает новый класс жилья – высокий комфорт-класс. Чем он отличается от привычного комфорта? Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» назвала ТОР-5 признаков жилых комплексов высокого комфорт-класса.

Разбор: жилые комплексы высокого комфорт-класса

Жилой комплекс «Статус у Парка Победы». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Удачная локация и транспортная доступность

Жилые комплексы высокого комфорт-класса строятся в обжитых районах города с развитой торговой и социальной инфраструктурой, недалеко от станций метро. Например, жилой комплекс ArtLine строится всего в 350 метрах от метро «Старая деревня». «Стрижи» возводятся в 10 минутах ходьбы от метро «Ломоносовская», одной минуте от парка им. Бабушкина и 7 минутах от Невы. От ЖК «Эмеральд» до метро «Василеостровская» или «Приморская» около 20-25 минут ходьбы, из окон ряда квартир можно наблюдать открыточные виды на Малую Неву и Петровский остров. Жилой комплекс «Статус» возводится недалеко от парка Победы, в 20 минутах неспешной прогулки через парк до станции метро «Парк Победы».

Передовые технологии

Современные технологии строительства и улучшенное техническое оснащение – одна из главных особенностей высокого комфорт-класса. Такие дома возводятся по кирпично-монолитной технологии – такой метод строительства позволяет проектировать квартиры практически любых планировок. Вентилируемый фасад облицовывают керамогранитом. Это повышает срок службы дома и защищает от агрессивного воздействия внешней среды – снега или дождя, а также повышает уровень звукоизоляции. Все зеркальные поверхности – с солнцезащитным остеклением. Оно защитит от жары и ультрафиолета и сэкономит энергоресурсы, так как сохраняет тепло в помещении. Кроме того, солнцезащитное остекление выглядит очень эстетично.

Усовершенствованы требования к безопасности: закрытая территория, видеонаблюдение с максимальной зоной покрытия, пункты охраны, остекленные входные группы. Еще на этапе проектирования дома закладывается возможность цифровизации, например, в некоторые проекты Setl City внедряет «Дом.Online» – систему автоматического сбора показателей счетчиков с возможностью расширения до «умного дома» и установки датчиков проникновения и протечек. В случае потопа или попадания в квартиру третьих лиц на телефон придет push-уведомление.

Жилой комплекс «Pulse на набережной». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».
Жилой комплекс «Pulse на набережной». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Необычная архитектура

Дома высокого комфорт-класса видно сразу, они становятся визуальными доминантами микрорайона. Например, корпуса жилого комплекса «Стрижи» соединены между собой «парящими» остекленными мостами, а сами дома будут расположены на стилобате. Уникальный внешний вид «ArtLine в Приморском» создавали молодые архитекторы, которые добавили объемные выступающие элементы и использовали нестандартный для фасадов Петербурга фиолетовый цвет.

Жилой комплекс «Фортеция. Жизнь на побережье». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».
Жилой комплекс «Фортеция. Жизнь на побережье». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Комфортная среда

В объектах комфорт-класса особое внимание уделяется придомовой территории. Для детей организовывают современные спортивные и детские площадки с антитравматичным покрытием, а для взрослых – уютные зоны отдыха. В жилом комплексе «ArtLine в Приморском» застройщик Setl City пошел еще дальше и спроектировал целое арт-пространство, в котором запланированы веревочный парк, поле для игры в футбол и волейбол, а также необычная инсталляция в виде ягод черешни в человеческий рост, которая станет местом встреч жильцов комплекса. Рядом с «Эмеральдом» будет разбит сквер с фонтаном, где так приятно отдохнуть от городской суеты. Придомовую территорию, как правило, озеленяют – высаживают цветы, деревья и даже экзотические растения. Дворы закрыты от машин – для них предусмотрен подземный паркинг.

Жилой комплекс «Эмеральд на Малой Неве». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».
Жилой комплекс «Эмеральд на Малой Неве». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Интересные планировки

Ценители всего необычного могут приобрести квартиру с зимним садом – такие варианты есть в «Стрижах». Можно оборудовать сауну или установить камин прямо у себя дома – квартиры с такими планировками есть в жилых комплексах «Стрижи» и «Фортеция. Жизнь на побережье».

Особым спросом у покупателей «Петербургской Недвижимости» пользуются квартиры High-Flat с высокими – до 3 м. потолками и увеличенными оконными проемами, а также варианты с мастер-спальнями и гардеробными. В проектах высокого комфорт-класса от Setl City есть семейные секции – с небольшим количеством квартир на этаже. В таких секциях располагаются исключительно большие квартиры евроформата. Для сбора гостей или уютных вечеров предусмотрены просторные кухни-гостиные. Хозяйки точно оценят дополнительное освещение в зоне приготовления еды.

Качественная чистовая отделка по новому стандарту «Итальянские коллекции» позволяет сэкономить время и силы на ремонт. В домах Setl City она включает в себя напольное покрытие, обои, сантехнику, двери, а также уникальную опцию на рынке жилья Петербурга – теплый пол в ванной комнате и влагозащищенные розетки на балконе.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/strizhi

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations

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