Смольный готовит заказ на новый ледокол за 1,1 млрд рублей. Первый купили при Валентине Матвиенко

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного готовит заказ на строительство буксира ледокольного класса «для обеспечения экологической безопасности акватории Санкт-Петербурга». Стоимость проекта — более 1,125 млрд рублей.

Как стало известно 21 января, еще 15-го числа прошел первый этап общественного обсуждения закупки, на которое, согласно протоколу, представители общественности не явились. В результате было решено дальше готовиться к закупке уже без учета мнения населения.

Проектирование нового буксира началось еще осенью 2017 года, конкурс выиграло ЦКБ «Нептун». Первый подобный ледокол — «Невская застава» — был построен в 2009 году и введен в эксплуатацию зимой 2010-го. Его создание, по словам инженеров, проходило по инициативе и под контролем Валентины Матвиенко, занимавшей тогда пост губернатора Петербурга. В первый рейс для защиты акватории Петербурга «Невская застава» вышла 27 января 2010 года, в день, когда отмечалась годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

Ожидается, что появление второго городского ледокола (рабочее название «Нарвская застава») увеличит надежность защиты от зимних подтоплений и от иных аварийных ситуаций на акватории в течение всех сезонов.