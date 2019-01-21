Ремонт Благовещенского моста поставили на паузу. УФАС рассмотрит жалобу на итоги конкурса

Антимонопольная служба Петербурга приостановила конкурс на ремонт Благовещенского моста по жалобе ЗАО «Экодор». Компания сочла незаконными действия заказчика, который отказал участнику в допуске. Информация об этом накануне появилась на сайте госзакупок.

Конкурс на ремонт Благовещенского моста за 13,9 млн рублей в конце прошлого года объявило госбюджетное учреждение «Мостотрест». Итоги электронного аукциона подвели 17 января. До участия допустили компании «АртСтрой-СПб» и «СевЗапДор». Последняя компания, которая снизила цену до 12,22 млн рублей, и была объявлена победителем.

В жалобе «Экодор» приводит основания, на которых «Мостотрест» не допустил компанию к конкурсу, — несоответствие требований технического задания по четырем пунктам. Затем заявитель дублирует данные из своей заявки, где указаны соответствующие техзаданию показатели. УФАС рассмотрит жалобу 22 января.

Завершить все работы по ремонту моста победителю предстоит не позднее 15 октября.