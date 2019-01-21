«Случились мороз и гололедица»: автомобилисты обсуждают, как жить с такими пробками

Дорожное движение в Петербурге к 17 часам 21 января уплотнилось до «красных» 7 баллов, а к 17:30 уже до 8 (в это время чаще бывает 7).

Утренний максимум, напомним, составил также 8 баллов, дневной – 5, что на один балл больше, чем обычно. По данным «Яндекс.Пробок», самыми загруженными магистралями в середине дня стали: Гражданский проспект в обе стороны (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (7 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов).

Сейчас «Яндекс.Карта» испещрена отметками о ДТП. В соцсетях рассказывают о небольших авариях, характерных для зимних дорожных условий.

На пересечении проспектов Гражданского и Луначарского легковушка догнала маршрутку, а на улице Комсомола у Финляндского вокзала, наоборот, маршрутка легковушку, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автобус задел грузовую машину на перекрёстке Киришской и улицы Руставели. И ещё один автобус не смог разъехаться с автовозом, перекрыв узкий Волковский проспект перед пересечением с улицей Салова, сообщают в «ДТП и ЧП».

«Догонялки» случились даже на территории заправки на площади Конституции – столкнулись Saab и Mercedes, рассказывают в группе.

«На 83-м км Мурманского шоссе лежит машина в кювете. Дорога очень скользкая», – предупреждает очевидец в «ДТП и ЧП».

Напомним, 19 января на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленобласти случились две тяжёлые аварии. В одной пострадали четверо, в другой человек погиб.

На карельском участке трассы, на 272-м километре, вчера около 17 часов погибла 29-летняя женщина, управлявшая «Фордом Фокусом» – жительница Ленинградской области. Как сообщает карельское УГИБДД на свой странице «ВКонтакте», при проезде правого поворота водитель не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Исудзу». В лечебное учреждение была доставлена 29-летняя пассажирка «Форда», также жительница Ленинградской области. 37-летнему водителю «Исудзу» назначено амбулаторное лечение.

И ещё одна серьёзная воскресная авария на федеральной трассе. Около 23:30 на 65-м километре «Нарвы» 49-летний мужчина на «Шкоде Октавии» врезался в тягач «Вольво» в полуприцепом. Водитель «Шкоды» получил тяжёлые травмы, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОР4 ДПС ГИБДД.