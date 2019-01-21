СМИ: Теракт в Афганистане унес жизни более ста сотрудников спецслужб

В результате взрыва в городе Майданшахар в Афганистане погибли более ста сотрудников службы безопасности страны. Об этом 21 января пишет Reuters.

Собеседник издания в министерстве обороны страны заявил: «У нас есть информация, что в результате взрыва внутри военного учебного центра погибли 126 человек». Отметим, ранее сообщалось о 12 погибших и 27 раненых. Взрыв 21 января прогремел около Учебного центра Национального директората безопасности Афганистана. По данным местных СМИ, теракт совершил смертник. Ответственность за него уже взяла на себя группировка «Талибан» (признана террористической и запрещена на территории РФ).