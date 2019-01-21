«Если ты такой правдоруб, почему ты трус?» Чеченский министр Умаров хочет ввести специальную рубрику для извинений на местном телевидении

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров готов завести рубрику на региональном телеканале и столбцы в газетах, чтобы чеченцам было где извиняться за фейковую информацию в соцсетях.

Слова Умарова 21 января приводит радиостанция «Говорит Москва». Он отметил, что правительство республики ищет тех, кто распространяет в Сети информацию об отравленной воде в колодце, яде вместо вакцин или отравленной каше в детском садике. Авторы подобных постов не могут быть привлечены к ответственности, рассказал Умаров, но имеют возможность извиниться в эфире ЧГТРК «Грозный», над которым «тоже уже идет стеб».

Министр уверен, что с такими авторами и их постами «надо как-то бороться».

«Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова», – цитирует радиостанция Умарова.

Он также отметил, что солидарен с министром культуры Мединским по вопросу о деанонимизации в Интернете. Умаров задался вопросом о том, что лучше — когда «некая крыса из мрака» оскорбляет женщин и больных или когда это «неудобный, в какой-то мере полоумный», но человек, на которого можно подать в суд.

Ранее Владимир Мединский предрек, что вскоре Интернет перестанет быть анонимным по всему миру. Глобальную паутину он назвал «излишне свободной зоной».

В октябре этого года публичные извинения и отработку на улицах Грозного заслужил герой ролика, который в Москве требовал от пассажиров автобуса разделить его любовь к футбольному клубу «Ахмат».