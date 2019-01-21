Смольный отказался от «Метростроя». Нового строителя подземки официально начнут искать через 10 дней

«Метрострой» доехал до конечной: городские власти разрывают с компанией все контракты на создание подземки и готовятся искать нового строителя петербургского метро.

Роман Пименов/Интерпресс

Вместо того, чтобы спасти утопающий в долгах «Метрострой», Смольный фактически добил его, но по формальному признаку поступил верно. Горевать об утрате одной из исторических для Петербурга компаний в правительстве будут недолго – первые закупки на строительство метро проведут через 10 дней. Плавники акул, которые придут на кровь, видны уже сейчас.

21 января 1941 года народный комиссар путей сообщения Лазарь Каганович своим решением создал «Строительство № 5 НКПС» – прародителя сегодняшнего ОАО «Метрострой». С тех пор компания меняла название и структуру, но её назначение всегда оставалось прежним — строила петербургскую подземку. Все 69 станций городского метрополитена были созданы «Метростроем». Ровно через 78 лет власти Петербурга объявили: все действующие контракты на строительство метро с компанией необходимо расторгнуть.

«Учитывая колоссальный опыт и многолетнюю деятельность ОАО «Метрострой», для Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) принятое решение было чрезвычайно сложным и болезненным. Однако глубокий анализ текущего экономического состояния ОАО «Метрострой» показал, что компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при условии потенциальной докапитализации. Кроме того, ни одно кредитное учреждение не взяло на себя обязательств предоставить ОАО «Метрострой» дополнительные банковские гарантии и кредиты», – официально сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

При этом в своем сообщении власти города отмечают, что хотели бы и сохранить профессиональные квалифицированные рабочие и инженерные кадры метростроителей Санкт-Петербурга, а также успеть закончить с недоделанной «Метростроем» подземкой. Официально об этом не сообщалось, но информированные собеседники «Фонтанки» подсказывают, что Смольный может поучаствовать в банкротстве компании и создании новой организации, куда будут приняты освободившиеся после уничтожения «Метростроя» кадры. О возможном создании новой метростроительной компании городские власти упоминали устами вице-губернатора Николая Бондаренко еще под конец прошлого года на закрытых встречах с рабочими.

Как рассказал «Фонтанке» председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, остановки строительства подземки не будет, а первые конкурсные процедуры для поиска новых подрядчиков объявят уже через 10 дней.

Временной мораторий – это не выбор Смольного, а указание 44 Федерального закона о закупках. Как уточняет собеседник «Фонтанки», близкий к транспортному блоку, первым нового строителя получат три станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Компанию, которая закончит с последним участком фиолетовой линии выберут по упрощенной процедуре, методом запроса предложений, чтобы новый подрядчик как можно скорее успел преступить к работам. В Смольном ожидают, что свои кандидатуры могут предложить такие известные компании как «Стройтрансгаз» (близка к Геннадию Тимченко) и «Мостотрест» (контроль приписывают Аркадию Ротенбергу).

Среди чуть менее известных и ожидаемых игроков, которые могут придти на рынок петербургского метростроения – московская компания «Ойкумена». На её сайте сообщается, что ей принадлежит 30% акций строительно-инвестиционного холдинга «Ингеоком», который в 2018 году сдал пять станций большой кольцевой линии метро в Москве. Прозвучало название «Трансинжстрой»; это еще одна компания из столицы, которой, по данным «СПАРК-Интерфакс», на 38% владеет Росимущество.

В «Метрострое» предвидели такое развитие ситуаций и подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск, в котором потребовали от дирекции транспортного строительства 849 млн рублей. Именно в эту сумму компания оценила свои издержки, понесенные при возведении трех новых станций Фрунзенского радиуса в результате существенной задержки в выдаче разрешительной и рабочей документаций, а также слишком долгого предоставления площадок под строительство. В качестве обеспечительной меры компания просила запретить дирекции расторгать соглашение о Фрунзенском радиусе.

В ответ на заявление Смольного о разрыве контрактов в «Метрострое» допустили возможность решения всех вопросов с властями через суд: «ОАО «Метрострой» многократно пытался наладить отношения с заказчиком и довести до него свою аргументацию. К сожалению, заказчик остался глух. ОАО «Метрострой» оставляет за собой право оспорить решение КРТИ и ДТС, и привлечь к разрешению ситуации независимых экспертов».

В компании также заявили, что это решение прекратить договорные отношения продиктованы некомпетентностью, а власти попросту не осознают всех последствий: в частности, возникнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ. «Даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации. Халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе и не понимать этого – недопустимо», – считают в ОАО «Метрострой».

Тем не менее, отстоять свою правоту компании будет очень непросто. И дело не только в том, что нужно выиграть суд у властей. У «Метростроя» действительно есть проблемы (более 20 млрд рублей долгов и арестованные налоговой за недоимку в 788 млн рублей счета), а по формальным признакам Смольный выглядит скорее правым. По госконтракту стоимостью более 33 млрд рублей компания должна была сдать станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» – 20 декабря. В соглашении четко прописано, что нарушение сроков позволяет законно его расторгнуть. Такие же пункты есть и в контрактах на строительство Лахтинско-Правобережной (оранжевой) и Красносельско-Калининской (коричневой) линий метро. Официальное открытие новых станций на этих ветках еще далеко, но уже сейчас на обоих направлениях отставание «Метростроя» от графика работ составляет больше 12 месяцев.

Впрочем, некоторые эксперты уверены в том, что «Метрострой» еще может побороться. «Я думаю, что все организации строительного комплекса так или иначе испытали шок. Метрострой всегда воспринимался непотопляемым крейсером, прошедшим через страшнейшую Великую Отечественную войну, устроив и восстановив десятки километров железнодорожных путей в блокаду, прошёл через лихолетье 1990-х, сохранив ценнейшие кадры и технологии. Поэтому, мне кажется, говорить сейчас о финале для уникальной организации преждевременно», – считает инженер Дмитрий Графов.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»