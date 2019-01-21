Будущий вице-губернатор по энергетике Шаскольский отказался пить воду из-под крана. Опасается за своё здоровье

Кандидат в энергетические вице-губернаторы и бывший глава Петербургской сбытовой компании Максим Шаскольский не пробовал пить воду из-под крана и не будет, так как опасается за своё здоровье. Об этом он сообщил корреспонденту «Фонтанки» 21 января после встреч с представителями депутатских фракций.

«Я ожидал такой вопрос. Я не пробовал. Помню, что Кармазинов при всех пил. Тогда мы воздержались, но теперь, конечно, попробуем», – поначалу сказал кандидат в вице-губернаторы. После предложения произвести пробу прямо в городском парламенте Шаскольский запротестовал: «Вдруг здесь что-то в трубе, а я должен быть абсолютно здоров».

За него также вступился представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков: «Вопрос не только в воде, но и в трубопроводе. В старых районах города испорчены коммуникации». Также во время встречи с представителями «Партии Роста» Шаскольского попросили написать закон Ома, однако сделать этого он не смог.

Напомним, ранее советником, который должен был заниматься энергетикой, стал Игорь Забиран. В день своего назначения он дал интервью «Фонтанке», в котором усомнился в качестве петербургской воды. Меньше чем через неделю он был уволен. «Позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга», – говорилось в объяснении Смольного.