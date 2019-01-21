Смольный расторгает с «Метростроем» все контракты на строительство подземки

Правительство Санкт-Петербурга расторгает контракты на строительство объектов метрополитена с ОАО «Метрострой». Об этом «Фонтанке» 21 января сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как уточнил глава КРТИ Сергей Харлашкин в беседе с корреспондентом «Фонтанки», разорваны будут все соглашения с «Метростроем». Напомним, что на 21 января у компании было 4 действующих контракта на строительство линий метрополитена, среди которых зеленая, фиолетовая, коричневая и оранжевая ветки.

«Правительство Санкт-Петербурга беспокоит текущая ситуация в отрасли метростроения в целом», – прокомментировал председатель КРТИ. Особые опасения у главы ведомства вызывает несвоевременная выплата заработной платы работникам субподрядных организаций, что, по его мнению, приводит к росту социальной напряженности, рискам потери квалифицированных рабочих кадров в сфере метростроения. «Город заинтересован в том, чтобы профессиональные работники регулярно получали достойную заработную плату вовремя, смотрели с уверенностью в завтрашний день и имели возможность реализовать свой потенциал», – подчеркнул Харлашкин.

Компания «Метрострой» занималась возведением подземки в Петербурге более 60-ти лет. Положение компании особенно осложнилось в последние месяцы: стало известно о срыве сроков сразу на трех ветках метро, у «Метростроя» стабильно возникали проблемы с выплатами зарплат, а его рабочие не раз устраивали забастовки в 2018 году. Последней торпедой в борт корабля под названием «Метрострой» стала налоговая недоимка в размере 788 млн рублей, насчитанная фискалами под конец прошлого года. В результате счета компании были арестованы, а строительство станций было фактически остановлено.