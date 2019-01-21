В Морском порту обрушился склад с минеральными удобрениями. Происшествие совпало с распространением резкого запаха на Васильевском острове

На территории Морского порта Петербурга рухнул крытый склад. В нем хранятся минеральные удобрения. МЧС проверит связь происшествия с жалобами жителей Василеостровского района на резкий удушливый запах.

Как стало известно «Фонтанке» 21 января, работавший на складе № 36 погрузчик снес несущую колонну, в результате чего обвалилась крыша на площади в несколько десятков квадратных метров.

Происшествие случилось более двух суток назад, в ночь на 19 января, однако официальных сообщений от Морского порта Петербурга не поступало. Пресс-служба организации подтвердила факт в ответе на сегодняшний запрос «Фонтанки».

«Около пяти утра во время маневра на крытой складской площадке водитель погрузчика задел одну из несущих колонн, в результате чего произошло обрушение части кровли здания. Пострадавших нет. По факту случившегося проводится расследование и оценка уровня повреждений. Данная ситуация не повлияла на погрузочно-разгрузочные работы на причалах. В настоящее время порт работает в штатном режиме», – заявили в порту.

В администрации порта отказались отвечать на вопрос о характере груза, который хранится на складе. В 2013 году, судя по сайту госзакупок, его оборудовали под перевалку минеральных удобрений.

Через несколько часов после обрушения жители Васильевского острова начали жаловаться на невыносимый запах, некоторые временно переехали из своих квартир к друзьям и родственникам. Территория Морского порта попала в интерактивную карту, составленную жителями. С учетом направления ветра они обозначили возможные источники запаха. Подробности читайте в материале «Фонтанки» «Вонь на Васильевском. Минеральные удобрения подвели Морской порт под подозрение».