Конкуренты BMW и Mercedes решили вместе делать «малышей»

BMW и Mercedes-Benz, по данным СМИ, собираются совместно разработать следующие поколения своих компактных автомобилей BMW 1 серии и Mercedes A-Class.

Как пишет Automotive News Europe со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt, расширенное сотрудничество между двумя некогда непримиримыми конкурентами также будет включать в себя обмен технологиями для автономных автомобилей. Это позволит существенно сократить расходы и не вкладывать миллиарды евро в разработку беспилотных технологий в погоне за такими лидерами в этой области, как, например, Waymo.

Если все пойдет по плану, то первые совместные разработки увидят свет не раньше 2025 года.

При этом, по утверждению немецкой прессы, руководство обеих компаний может столкнуться с жестким сопротивлением собственных инженеров. Слишком разные инженерные культуры лежат в основе этих двух марок. Да и поклонники у них слишком разные.