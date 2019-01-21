Патриарх Кирилл пока останется без звания почетного профессора РАН. В академии решили определиться с дефинициями

В Российской академии наук изменили повестку заседания президиума 22 января, на котором должны были присвоить звания почетного профессора патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также спикеру Cовета Федерации Валентине Матвиенко.

Академики решили определиться с тем, отвечает ли сегодняшним реалиям положение о присвоении звания, которое было принято 20 лет назад. Из-за коррекции повестки награждение этого года будет перенесено, сообщает 21 января «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента академии Юрия Балегу.

По его словам, сейчас у РАН два звания – «почетный профессор РАН», введенное в 1990 году, и «профессор РАН», учрежденное в 2015-м.

Напомним, 18 января стало известно, что почетными профессорами этого года станут патриарх и глава Совета Федерации. Однако уже через несколько дней РАН отложила присвоение званий.