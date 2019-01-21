«Если не дай бог выиграете, будем работать». Оппозиция парламента познакомилась с будущими вице-губернаторами

Снежное расследование и невыученные законы физики. «Фонтанка» посмотрела на кастинг вице-губернаторов, который проводили оппозиционные партии ЗакСа.

Максим Шаскольский на встрече с фракцией "Яблоко"//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Потенциальные вице-губернаторы призыва Беглова в понедельник знакомились в Мариинском дворце с тремя фракциями Законодательного собрания. Лидер ЛДПР оказался не слишком гостеприимен по отношению к прессе; но судя по тому, что он сразу начал показывать главе аппарата губернатора Любови Совершаевой партийный фотоальбом, журналисты не много потеряли. Зато «Яблоко» и Партия Роста позволили посмотреть, как проходят заксовские смотрины: кандидаты обещали депутатам свободу слова, но предупреждали, что не в их планах прокрутить фарш назад, а парламентарии в ответ гоняли претендентов по школьной программе и просили снизить муниципальный фильтр на выборах, но тщетно.

«На днях я сама чуть не звезданулась»

Лидер Партии Роста Оксана Дмитриева начала с комплиментов и сразу сказала, что давно знакома с Любовью Совершаевой по ее работе в полпредстве — дескать, это был единственный орган, где принимали жалобы на «вакханалию с фальсификациями» на выборах 2014 года. С критикой этого выборного цикла Совершаева уже сама выступила и на встрече с депутатами от «Яблока», охарактеризовав ту кампанию как «ужас, который возмутил многих». В беседе с журналистами она заметила, что говорит «о тех нарушениях, которые были», а также добавила, что по итогам 2014 года из Горизбиркома был уволен председатель Алексей Пучнин (как ранее писала «Фонтанка», глава ГИКа уволился по собственному желанию перед выборами в ЗакС после кампании петербургских парламентариев в пользу его отставки, сейчас Пучнин работает в Администрации президента и отвечает за выборы в проблемных регионах).

Выборный вопрос в повестке обеих фракций оказался главным: РОСТовцы попросили «говоруновско-серовское (вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов ранее отвечали за выборы- прим.ред.) наследие вычистить полностью, поскольку это действительно как раковая опухоль». Без нескольких дней самый влиятельный вице-губернатор Петербурга от медицинских аллюзий воздержалась, но признала, что выборы 2014 года были непростыми с большим количеством «неприятных историй», но отметила, что ситуация изменилась – нет досрочного голосования, например. «Нынешние выборы будут сложные, в муниципальные образования совместно с выборами губернатора. А если заглянем в перспективу, то там 2024 год, то есть выборы депутатов и президента. Так что мы уже сейчас должны выстроить систему, чтобы показать – выборы будут прозрачными и честными».

Вот о системе-то и спросил депутат Максим Резник. Парламентарий отметил, что с приходом Александра Беглова в информационном поле города возникло подозрительное единодушие, а новостная выдача поисковых систем переполнена информацией о подаренных Бегловым хлебопечках и проведенных им совещаниях. Обеспокоенность тем, что четвертая власть в Петербурге может деградировать, Совершаева не разделила, судит она по себе. «Если я наберу свою фамилию (в поисковике. – прим. ред.), то в общем образ демонический сформирован, и я зачастую не имею к этому никакого отношения», – заявила она, заставив задуматься над словом «зачастую». А топы поисковых систем объяснила всеобщим интересом к ночным собраниям в Смольном, посвященным снегу.

В разговоре с яблочником Борисом Вишневским Любовь Павловна конкретизировала, что не имеет отношение к армии телеграм-каналов, ежедневно пишущих о успехах врио губернатора: «Телеграм-каналы не имеют отношения к Смольному. Они вообще у нас запрещены. Я не имею отношения ни к одному из телеграм-каналов. Совершаева представляется там как некий монстр. Если бы я руководила процессом, то была в шоколаде».

Она заметила, что, по ее ощущениям, в медиапространстве все-таки царит конкурентная среда, ведь Вишневского ежедневно цитируют городские СМИ. А что до конкурентности на выборах – пообещала исполнять закон. Явного желания поделиться муниципальным фильтром с Борисом Вишневским или Оксаной Дмитриевой (с ней у Совершаевой случился, вероятно, на эту тему разговор тет-а-тет) будущий «политический» вице-губернатор не выразила.

Как бы там ни было, правая рука Беглова анонсировала: Смольный намерен повышать градус гражданского общества в Петербурге. Для этого в ближайшее время создадут специальную комиссию под руководством члена президентского совета по правам человека Александра Брода. Под его началом будут собираться представители НКО и независимых партий, чтобы обобщить претензии общественников к правительству города.

Под конец политических дискуссий пришли к вопросу снега. Вишневскому Совершаева сообщила, что прекрасно понимает проблему, ведь сама на днях «чуть не звезданулась». На встрече с партией Роста Максим Резник попросил содействовать парламентскому расследованию для решения проблем с уборкой. Глава аппарата врио губернатора согласилась, что дворников в городе не хватает, но не преминула спросить парламентское меньшинство, где они были, когда принимался бюджет, в котором норматив финансирования уборки обеспечен лишь на 60%. По итогам общения Партия Роста поддержит кандидатуру Совершаевой, Максим Резник — нет, как, впрочем, и всех предложенных Бегловым потенциальных вице-губернаторов. Яблочники заявили, что пока не определились.

«У нас увлекаются стратегическим планированием, чтобы уйти от ответственности»

На встрече с Борисом Вишневским Евгений Елин заявил о первом шаге на своем посту – разделении функций вице-губернатора и главы комитета по имущественным отношениям. А еще внезапно сообщил, что намерен возродить коммуникацию с молодежью и улучшить жизнь туристам (ни то, ни другое в его обязанности не входит). Добиваться этого он намерен через специальный проект, который планируют в Адмиралтейском районе, – организация пешеходного маршрута от Исаакиевской площади до Новой Голландии. Маршрут подсветят, добавят благоустройства, договорятся с жителями, чтобы ходить можно было не только через Конногвардейский бульвар, но и жилые дворы-колодцы. Урбанистом Елин себя показал и после уточнения помощника Вишневского о том, как быть с улицей Рубинштейна, где жители не сильно рады соседству с барами. «Жильцам не нравится, а большому количеству горожан нравится. Это туристический центр. Надо искать компромисс».

У Партии Роста вопросы к будущему «экономическому вице-губернатору» касались сокращения жилищных программ Смольного. «На расселение всех коммуналок в ближайшее время денег не хватит, – отметил Евгений Елин. - Поэтому надо разрабатывать приоритеты и начинать с тех объектов, которые со временем теряются, а это исторический центр». Кроме того, пока еще советнику губернатора указали на новую мишень — хостелы и бизнес в историческом центре.

Елин уже заявлял, что «Стратегию-2035» будут корректировать, чтобы уйти от пустых обещаний, но Сергей Трохманенко вернул его к этой теме «У нас увлекаются стратегическим планированием, чтобы уйти от ответственности, – заявил он. – Я в свое время спросил у главы комитета Ивана Филиппова, кто будет отвечать за ее исполнение. Он сказал, что лично он и действующий на тот момент губернатор. Теперь в Смольном нет ни того, ни другого». Оксана Дмитриева и вовсе заявила, что иногда у студентов более жесткие требования к рефератам, чем у города к документу, который разрабатывали за 50 млн рублей.

В целом от Елина ждут нового подхода к бюджетному планированию и неспроста. Еще осенью нынешний глава комитета финансов Алексей Корабельников заявлял, что дефицит бюджета составит 9 млрд рублей, а 21 января Елин рассказал «Фонтанке», что доходы оказались выше расходов на 10 млрд и размещение облигаций, соответственно, не понадобилось. Это не могло не понравиться Оксане Дмитриевой, которая год за годом выступала против бюджетной политики Смольного и опасалась роста госдолга уже до 100 млрд рублей (сейчас он составляет 30 млрд). «Вас мы, как и Любовь Совершаеву, поддержим, но журналистам скажу: не думайте, что и дальше будет так хорошо», – рассказала она. Резник общей позиции к бегловским кандидатам не изменил, но пожелал Елину удачи, здоровья и гармонии, подытожив: «Если, не дай бог, выиграете выборы, будем работать».

Не по закону Ома

Собеседование в Партии Роста выдалось у Максима Шасколького коротким, на минуту все оказались в школьном классе. «Вы можете написать закон Ома?» – внезапно спросила его Оксана Дмитриева. «Нет», – уверенно ответил бывший глава Петербургской сбытовой компании. Также быстро прокатились по закону Кулона и правилам Киргофа. Больше вопросов не было, пробелы в школьной программе не позволяют фракции партии Роста поддержать кандидатуру энергетического вице-губернатора, и это Дмитриева еще не стала гонять его по математике.

На этом фоне заметно скучал гуманитарий Максим Резник, который, по его признанию, тоже с законом Ома не в ладах. Показалось, что они с Шаскольким поняли друга друга. «Вам же это не мешает?», – спросил депутата советник главы города. «Нет, мне мешает, когда губернатор не знает истории Второй мировой войны», – в рамках своей истфаковской компетенции ответил Резник.

Шасколькский заявил, что дело не в законах физики, а в назревших управленческих решениях. Главное — судьба газпромовской «Теплосети Санкт-Петербурга», в которой город стремится нарастить долю и увеличить программу реконструкции ветхих трубопроводов на 9 млрд рублей. «Покупать неправильно, менять городские активы генерации на эти, мягко говоря, не очень хорошие сети — тоже, – заявил Шасколькский. – Надо привлечь экспертов, просчитать все, но минимальными затратами для города, учитывая, что на другой стороне крупный партнер и налогоплательщик города, для которого это не благотворительная история». Курс на объединение теплосетевых активов никто не отменяет, но сохранить генерацию для города необходимо.

На встрече с фракцией «Яблоко» эти догмы он повторил, но начал с другого: с депутатом Борисом Вишневским он знаком давно и заочно, когда «Петербургская сбытовая компания» намеревалась отключать за неуплату несколько садоводств. «Благодаря вам (вашему запросу) я ощутил деятельное раскаяние в прокуратуре», – признался кандидат в вице-губернаторы. Затем добавил, что Борис Вишневский в новогоднем поздравлении пожелал городу больше хороших людей, и его желание явно сбывается, не став уточнять, кто именно среди присутствующих или «внесенных» в ЗакС подходит под эту категорию.

На встрече с 44-летним (в перспективе) вице-губернатором на правах старших больше говорили яблочники Михаил Амосов и Борис Вишневский. Шаскольский с ними активно соглашался. После того, как будущего чиновника гостеприимные депутаты отпустили, корреспондент «Фонтанки» по традиции решил поинтересоваться у пока еще советника по энергетике, пьет ли он воду из-под крана. Выяснилось, что такого опыта у него пока не было. Но в ответ на предложение взять стакан и набрать воду в заксовской раковине, Шасколький запротестовал: «Вдруг здесь что-то в трубе, а я должен быть абсолютно здоров». И выдохнул – хорошо хоть оголенные провода не потребовали трогать.

«Пельмени не получится разлепить и фарш прокрутить обратно»

Эдуард Батанов, который будет заниматься инвестиционным блоком и дорожно-транспортной отраслью, пришел, что называется, на горячее место. О тупике, в котором оказалось петербургское метростроение и в частности «Метрострой», только и разговоров в последние месяцы. Батанов чиновник опытный, потом на провокационный вопрос Бориса Вишневского о скачущем туда-сюда финансировании отрасли ответил просто: «Я не буду обсуждать слова врио губернатора. Каждый год вносили бюджет, один дискурс – дайте ещё. Что касается строительства метро, надо эту работу систематизировать».

На свидании с фракцией партии Роста конкретики было еще меньше. «Это первый большой вызов, – сказал будущий вице-губернатор. – Надо искать компромисс, но простого решения не будет, оно в любом случае будет критикуемо. Я бы не спешил. Не готов сказать, что, например, завтра будет решение. А так я воодушевлен, потому что люблю сложные задачи». Степень воодушевления Батанова сложно себе представить, ведь пару часов спустя стало известно, что город, не дожидаясь завтрашнего дня просто расторг все контракты с «Метростроем» на строительство подземки.

Обе оппозиционные фракции навязали Батанову тяжелый разговор о концессионных транспортных и дорожных проектах. Тот по мере сил защищал финансовую модель Западного скоростного диаметра и дал понять, что публикацию условий соглашения с инвестором готов обсуждать, если будет соответствующий закон. Что касается концессионных трамваев вообще и «Чижика» в частности, то Батанов предложил проанализировать проекты; но в части уже заключенных соглашений (трамвай в Красногвардейском районе) «пельмени не получится разлепить и фарш прокрутить обратно».

Арктический вопрос также планируют поручить Батанову, и здесь ему опираться на наработки предшественников будет тяжеловато: Михаил Кучерявый курировал это новое для Смольного направление чуть больше года. Но даже здесь депутаты и Батанов умудрились не сойтись. «Комитет существует, численность в нем, конечно, интересная, – рассудил Батанов. – Самый главный вопрос: насколько сильно мы должны погружаться в этот вопрос, чтобы не получилось так, что мы тянем лямку за всех, тратим средства бюджета, а выгодоприобретателями являются другие». Соглашаться на второстепенную роль Петербурга в делах Арктики отказалась Оксана Дмитриева. С Батановым она не сошлась во мнениях почти по всем вопросам и заявила о намерении голосовать «против». «Это даже интересно, доказать вам свою позицию, это вызов», – расплылся в улыбке Батанов.

«Слава богу, я ничего об этом не знаю»

Яблочника Бориса Вишневского Владимир Княгинин обрадовал известием: в Петербурге в 2022 году пройдет Чемпионат по рабочим профессиям worldskills. К нему город будет основательно готовиться, чтобы не упасть лицом в грязь, вот Казань, например, под это дело реформировала и модернизировала всю систему профессионального образования. Так что ему будет чем заняться. На вопрос «а не маловато ли для вице-губернатора – отвечать всего за один комитет по высшему образованию и взаимодействие с федеральными структурами» ответил лаконично: не маловато. Яблочнику он объяснил, что Беглов перед ним поставил задачу модернизировать экономику и подключить к этому делу экспертов.

При чем тут студенты, проблемы которых ему теперь также придется решать, осталось неясным. Однако в этой сфере будущий вице-губернатор показал свою информированность: перечислил топ-3 вузов, где ценятся наивысшие баллы ЕГЭ при поступлении – ИТМО, СПбГУ и Высшая школа экономики, а также порассуждал о перспективах развития университетских кампусов. В заключении Борис Вишневский не упустил возможности пожаловаться будущему чиновнику: Горный университет на Васильевском острове прямо под окнами дома депутата, якобы, построил жилой комплекс под видом научных лабораторий, и теперь там продают жилье. «Слава богу, я ничего об этом не знаю», – ответил Княгинин.

С фракцией Партии Роста разговор выдался долгим и обстоятельным. Княгинин отчитывался по социологическим и налоговым показателям, сравнивал позиции Москвы и Петербурга в различных рейтингах. Комитет по науке и высшей школе особых нареканий у фракции не вызывает, так что все катилось к спокойному прощанию, пока Княгинин не заговорил о кампусах, которые собираются строить петербургские вузы, в том числе СПбГУ. «Нам говорят, что для поднятия рейтинга самое важное — кампус, – иронично начала Дмитриева, – чтобы все могли в одном кафе посидеть и все обсудить. Причем кафе должно быть не на Васильевском острове, а где-нибудь подальше, чтобы к нему еще надо было построить еще и все остальное». «Про СПбГУ, к счастью, сказать ничего не могу, мы с ним (в Центре стратегических разработок — прим.ред.) не работали – еще раз облегченно вздохнул Княгинин, не став спорить с бывшим министром. – В истории с кампусами меня интересует, насколько мы обновляем лабораторные фонды, хотя я не сбрасываю со счетов и общежития, потому что это обеспечивает нам качественную миграцию».

«Я не вижу возможностей для модернизации серьезной в условиях полицейского авторитарного государства, – сразу избавил Владимира Княгинина от иллюзий, если они и были, Максим Резник. – Поэтому к таким должностям, как ваша, отношусь скептически. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что происходит в вузах в плане несвободы. Во все времена там было больше свободы, чем в среднем по стране. А теперь преподаватели вынуждены заключать кабальные договоры, им запрещают выступать в прессе». Получив наказ активнее стоять на защите научных учреждений, будущий вице-губернатор уехал в Смольный.

Ксения Клочкова, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»