Кандидат в вице-губернаторы Совершаева: Мой демонический образ сформирован СМИ
Руководитель аппарата врио губернатора Петербурга, кандидат в вице-губернаторы Любовь Совершаева заявила, что средства массовой информации в Петербурге пишут то, что считают нужным. В качестве примера она привела себя.
«Если я наберу свою фамилию (в поисковике. – Прим. ред.), то в общем образ демонический сформирован, и я зачастую не имею к этому никакого отношения», – сказала она депутату Максиму Резнику, который на встрече Совершаевой с фракцией Партии Роста заявил о том, что СМИ с приходом врио губернатора Александра Беглова «говорят только о позитиве».
«Никто ничего не накручивает, но если происходит ночное совещание, оно интересно всем, – объяснила Совершаева доминирование фигуры Беглова в новостной выдаче поисковиков. – У меня есть мнение, что несколько структур определенных получали практически все гранты и постоянно были в топе. И в этом смысле нам надо найти модель, по которой будет справедливое распределение средств под конкретные задачи».
© Фонтанка.Ру