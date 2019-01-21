Кандидат в вице-губернаторы Совершаева: Мой демонический образ сформирован СМИ

Руководитель аппарата врио губернатора Петербурга, кандидат в вице-губернаторы Любовь Совершаева заявила, что средства массовой информации в Петербурге пишут то, что считают нужным. В качестве примера она привела себя.

Любовь Совершаева Фото: Михаил Огнев

«Если я наберу свою фамилию (в поисковике. – Прим. ред.), то в общем образ демонический сформирован, и я зачастую не имею к этому никакого отношения», – сказала она депутату Максиму Резнику, который на встрече Совершаевой с фракцией Партии Роста заявил о том, что СМИ с приходом врио губернатора Александра Беглова «говорят только о позитиве».