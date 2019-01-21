Спрос на жилье в Санкт-Петербурге вырос на треть

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

В 2018 году в Петербурге было приобретено 3,8 млн кв. м. жилья – это на 32% больше, чем в 2017 году.

Как сообщает консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», показатели спроса по всей петербургской агломерации в 2018 году составили 5 млн кв. м. жилья и тем самым вплотную приблизились к рекордному показателю 2014 года, когда было продано всего на 200 тыс. кв. м. жилья больше – 5,1 млн. кв.м.

По данным аналитиков, максимальный спрос пришелся на проекты комплексного освоения территорий (КОТ), расположенных в некотором удалении от центра города со средней ценой квадратного метра от 100 до 120 тыс. руб. – например – в районе реки Каменки в Приморском районе и Парнаса в Выборгском. Также большая часть спроса пришлась на более престижные локации в обжитых районах на территориях бывших промышленных предприятий, развивающихся в рамках освоения «серого пояса». Например – за Обводным каналом в Московском районе или вдоль Октябрьской набережной и Дальневосточного проспекта.

«На рост спроса повлияли, в первую очередь, относительно низкие ипотечные ставки, ожидание роста цен и волатильность курсов валют», – отмечает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

По ее словам, в первом полугодии 2019 года спрос на жилье, вероятно, не изменится. Прогнозы на вторую половину 2019 года пока делать сложно – очень многое будет зависеть от развития рынка в новых условиях, продиктованных последними изменениями в законодательстве. Как прогнозируют в консалтинговом центре, по итогам 2019 года уровень продаж жилой недвижимости может составить не менее 4 млн кв. м. жилья.

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