В Москве коллектор выбивал долги родителей у директора школы

Одна из столичных школ была поставлена на прозвон коллекторским агентством, расплатиться с долгами родителей ученика должна была директор. Воздействовать на нее пытались через угрозы навредить сыну.

Как сообщает столичное управление МВД 21 января, коллектора, с номера которого поступали сообщения с угрозами, задержали на Большой Набережной улице в Москве. 28-летний молодой человек признался в том, что звонил директору, писал сообщения нескольким учителям и угрожал навредить детям. Его отпустили под домашний арест как подозреваемого по уголовному делу о самоуправстве.

О том, что школу терроризируют звонками коллекторы из агентства «Шиллинг», директор образовательного учреждения Ярослава Алпатова написала в Facebook 10 января. Она объяснила, что регулярное внимание ей и ее подчиненным уделяли с конца декабря. Заявление сотрудники написали в полицию, прокуратуру и Центробанк, однако, по словам Алпатовой, правоохранительные органы бездействовали. На сайте столичного главка сообщается, что 16 января было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».