Мединский предрек Интернет «по паспорту» еще при нашей жизни

Еще при жизни нынешнего поколения Интернет перестанет быть анонимным. Войти в Сеть только через персональный идентификатор можно будет не только в России, но и во всем мире. В этом уверен министр культуры РФ Владимир Мединский.

«И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в Интернет «по паспорту», это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни», — цитирует главу Минкульта 21 января «Новая газета».

Чиновник оговорился, что это его «личный прогноз», и добавил: вся анонимность уйдет в «даркнет» (скрытую сеть).

По мнению Мединского, глобальная паутина сейчас – «излишне свободная зона» и в таком анархическом состоянии она пребывать не может. Нужны эффективные механизмы регулирования.

«Интернет — непростая среда. Там нет готовых решений. Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах Интернета за всеми нарушителями — неэффективное решение», — считает российский министр.

Сегодня стало известно, что на поиск опасной для детей информации в Интернете потратят 628 млн рублей.

А 10 января Министерство внутренних дел предложило ужесточить максимальное наказание за пропаганду наркотиков в Сети до 1 млн рублей. Оно будет ждать юридические лица. Законопроект вынесен на общественное обсуждение и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.