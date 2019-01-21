Совершаева — о готовности Беглова поделиться муниципальным фильтром: «Мы работаем в рамках правового поля»

Депутат петербургского Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский 21 января на встрече с кандидатом в политические вице-губернаторы Смольного Любовью Совершаевой поинтересовался форматом губернаторских выборов в сентябре 2019 года. В частности – готовностью Смольного допустить до выборов конкурентов.

«Скажите просто, Борис Лазаревич: "Я хочу пройти фильтр, пустите меня"», – отшутилась Совершаева. Однако Вишневский ее поправил, уточнив, что ему важно, чтобы до выборов было допущено максимальное количество кандидатов, чтобы решал избиратель, а не муниципальные депутаты.

«Во-первых, выборы ещё не начались. Что касается претензий к законодательству, то это не ко мне. Я работаю в рамках правового поля. Выходите с законодательной инициативой, меняйте закон. Я четко исполняю то, что принимаете вы», – ответила Совершаева. Вишневский добавил, что уже есть инициатива о снижении муниципального фильтра, и уточнил, готов ли Смольный ее поддержать.

«Если она будет принята, я буду исполнять закон», – отрезала кандидат в вице-губернаторы.

В общении с депутатами она также заметила, что не считает, что медиапространство монополизировано, и подчеркнула, что о ней самой чего только не пишут, а она постоянно видит в «Медиалогии» упоминания о Вишневском.