Информация о бомбах в Магнитогорске поступила из-за границы

Спам-сообщения о заложенных в городе Магнитогорске Челябинской области взрывных устройствах не подтвердились. Авторы рассылки могут находиться в других странах. Так итоги проверки прокомментировал глава Магнитогорска.

«Корни уходят, я могу сказать, за границу. На самом деле они [люди, сообщившие об бомбах], может быть, и не знают, где Магнитогорск находится. Но, видимо, пользуясь случаем... Могу заверить, что никакой серьезности эти сообщения не несут», – цитирует 21 января Сергея Бердникова znak.com.

По словам чиновника, руководство города не могло проигнорировать сообщения, поэтому все изложенные в них факты были проверены. Власти призвали граждан не реагировать на провокации.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 21 января по электронной почте пришли сообщения о готовящихся атаках на госучреждения, торговые центры и другие общественные места уральского города. В результате были проведены эвакуации, а также проверены здания, о которых сообщали злоумышленники. Анонимные сообщения поступили через полмесяца после трагедии на улице Карла Маркса, где 31 декабря обрушился подъезд дома № 164. Почти 40 человек погибли.

УФСБ по Челябинской области ищет авторов сообщений.