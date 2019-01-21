«Она не до конца сформирована умственно». 13-летнюю фигуристку, заявившую, что нужно пить допинг для результатов, хотят сурово наказать

Волна критики и призывы к наказанию раздаются после заявлении 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой об употреблении допинга в одной из самых успешных школ по фигурному катании в России «Самбо-70».

Как сообщает 21 января «Спорт-Экспресс», представитель этой школы назвал слова юной спортсменки «некомпетентными и дискредитирующими».

«Наши спортсмены постоянно успешно проходят проверки на допинг, и поэтому мы удивлены тем, что СМИ уделили высказываниям Шаботовой так много внимания. Заявления этой спортсменки мы считаем некомпетентными и дискредитирующими. Их должны оценить наши спортивные организации и, возможно, принять по этому поводу какие-то дисциплинарные меры», – заявили в спортивном учебном заведении.

В интервью телеканалу «360» заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сказала, что Шаботова «не до конца сформирована умственно и эмоционально». Почему так получилось — вопрос к родителям, тренерам, педагогам и Федерации фигурного катания.

«Это никоим образом не пройдет не замеченным, конкретные меры обязательно будут предприняты. Во многих ситуациях – не только в спорте, но и в жизни – такая безответственность может привести к очень серьезным последствиям, поэтому просто так пропускать это нельзя», – подчеркнула замгендиректора РУСАДА.

О том, что 13-летняя спортсменка будет наказана за свои слова, пообещала ее тренер Светлана Панова. Тем не менее специалист считает, что это была не более чем неудачная шутка.

«Конечно, пошутила. Давайте говорить откровенно, Настя еще дитя... Девочка вела прямой эфир, ей задавали наводящие вопросы, и по своей глупости она ответила таким образом. Ей даешь витамин C от кашля, а девочка считает, что это допинг (смеется). Так как Настя катается у меня, конечно, мне все теперь расхлебывать. Не будет так, что она ошиблась и ее простили. Но понимаете, что это 13-летний ребенок? Ее казнить, убить? Понятно, что мне придется отчасти отвечать», – заявила тренер спортсменки.

Вместе с тем Светлана Панова надеется, что всё обойдется строгим выговором, потому что ей жалко губить юной спортсменке карьеру из-за высказывания, которое было сделано не всерьез.

Напомним, 13-летняя фигуристка московской спортивной школы «Снежные барсы» на вопрос подписчика в инстаграме «Как выступать стабильно?» ответила: «Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить».

После этого спортсменка заявила, что в отделении фигурного катания знаменитого Центра спорта и образования «Самбо-70», воспитанниками которого являются олимпийские чемпионы Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратный серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева, тоже «пьют допинг».