Инспекторы ДПС и зебра в Красноярске устроили водителям день объятий

В понедельник, 21 января, отмечают Международный день объятий. В честь праздника инспекторы ДПС Красноярска решили призвать участников дорожного движения быть добрее и провели необычную акцию.

«В этот день сотрудники ДПС решили напомнить красноярцам, что нужно отвлекаться от повседневных забот и проблем и дарить немного внимания, доброты родным и близким, а иногда даже совершенно незнакомым людям», – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Красноярскому краю.

Инспекторы вместе с двухметровой «зеброй» останавливали на предмостной площади Красноярска автомобилистов, поздравляли с Днем объятий и предлагали по-дружески обняться. Особенно интересно, отмечают полицейские, было смотреть, как суровое выражение лиц водителей сменялось улыбкой, когда они узнавали о причинах остановки.

Затем акцию переместили на оживленный пешеходный переход на проспекте Красноярский рабочий. Пешеходам дарили не только объятия, но и световозвращающие элементы.