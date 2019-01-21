Скоростной трамвай в Хельсинки запустят не раньше 2024 года. Новая линия обойдётся в 386 млн евро

Стоимость строительства линии скоростного трамвая «Райде-Йокери», которая должна связать восточный Хельсинки с восточным Эспоо в обход центра финской столицы, выросла на 93 миллиона евро по сравнению с предыдущей оценкой, сообщает Yle.

Сейчас проект оценивается в 386 млн, из которых 268 миллионов должно прийтись на долю Хельсинки, а 118 – на Эспоо.

Несмотря на столь серьёзное повышение цены, власти столицы считают проект важным. По словам технического руководителя столичной администрации Харри Танска, скоростной трамвай всё равно необходимо запустить ввиду его значимости.

25 января проект обсудят на заседании правления транспортной компании Хельсинки HSL, 28 января – в правлении Эспоо. После этого его должны одобрить в городских советах обоих городов. Если строительные работы начнутся летом этого года, то ввод в эксплуатацию линии скоростного трамвая будет осуществлён в июне 2024 года. Ранее предполагалось, что его запустят в 2021-м.

«Райде-Йокери» – это высокоскоростная трамвайная линия, которая будет построена между хельсинкским районом Итекескус и Кейланиеми в Эспоо. Длина линии составит около 25 км, из которых около 16 км – в Хельсинки и 9 км - в Эспоо. На линии планируется 34 пары остановок, от которых будут проложены пешеходные и велосипедные маршруты. Трамвайное сообщение заменит автобусную линию 550, которая является самым загруженным автобусным маршрутом в регионе Хельсинки и не справляется с растущим пассажиропотоком. На сегодняшний день автобусом № 550 ежедневно пользуются 40 тысяч человек. По прогнозам, к 2040 году пассажиропоток скоростных трамваев вырастет до 102 тыс. Также расчёт идёт на то, что в столичном регионе к 2050 году будет жить около 2 млн человек.

Курсировать на линии будут двусторонние составы с низким полом, кондиционером, 180 сидячими местами и 76 местами для инвалидов. Длина вагонов составляет 34,5 метра с возможностью продления до 44 метров, средняя скорость – 25 км/ч, максимальная – 70 км/ч. Для сравнения: обычные трамваи в финской столице движутся со скоростью 15 км/ч. Транспортная компания Хельсинки HKL приобретет новые транспортные средства у компании Transtech (входит в чешскую Škoda Transportation Group) – 29 вагонов обойдутся 95,2 млн евро. Прототип выйдет на трамвайные пути столицы для тестирования в 2020 году.