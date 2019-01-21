«Северная верфь» получила новый заказ на 16 млрд рублей для Дальнего Востока

Петербургская «Северная верфь» заключила контракты на 4 траулера-процессора проекта 170701 для рыбопромышленной компании НОРЕБО. Серия, таким образом, увеличилась до 10 судов.

Контракты подписаны с компаниями, которые входят в НОРЕБО - АО «АКРОС», АО «БЛАФ», ООО «РОЛИЗ» и АО «Сахалин Лизинг Флот». Стоимость каждого судна более 4 млрд рублей. Их планируется передать заказчику в период с 2020 по 2023 год.

«Траулеры будут вести промысел минтая и сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне: Охотском и Беринговом морях, – сообщил 21 января руководитель НОРЕБО Александр Исаков. – Современный рыболовный флот – это требование времени. Только на новых судах с высокотехнологичным оборудованием можно обеспечить оптимальную переработку улова, а также высокий уровень безопасности и комфортные условия для экипажа».

В 2018 году «Северная верфь» и группа «Норебо» заключили контракты на строительство серии из шести морозильных траулеров-процессоров на 21 млрд рублей.

Длина судов проекта 170701 – 81,6 метра. Ширина – 16 метров. Развиваемая скорость — 15 узлов. Водоизмещение – 5500 тонн. Общая производительность – 150 тонн рыбы в сутки. Производительность по замораживанию – 100 тонн рыбы в сутки. Экипаж одного траулера – 70 – 80 человек.