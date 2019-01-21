Следующая остановка — лифт. Как противостояние Смольного и гостиницы в «Морском вокзале» напугало китайцев

Китайские туристы оказались заложниками конфликта владельца и арендатора «Морского вокзала». Остановку лифта и блокировку пожарных лестниц сочли поводом для прокурорской проверки.

pixabay.com/thomas_c_rosenthal

Оператор гостиницы Polo Regatta Hotel в комплексе «Морской вокзал» на Васильевском острове пожаловался в прокуратуру на действия нового хозяина — АО «Пассажирский порт Морской фасад». Как следует из заявления, группу китайских путешественников, прибывших в Северную столицу в январе, ждал неприятный сюрприз. Поднявшись на седьмой этаж, где находился отель, они осознали, что не могут спуститься: лифт перестал работать, а двери, ведущие на пожарные лестницы, оказались заблокированы.

Возникшее среди туристов недовольство быстро переросло в панику. «Некоторым стало плохо, кричали дети, гости были откровенно перепуганы. 7-й этаж, замкнутое пространство», – 21 января рассказал «Фонтанке» владелец и управляющий отелем Тимофей Столбов. В телефонном разговоре с администратором гостиницы охранная фирма объяснила закрытые двери «распоряжением начальства» и расценила невозможность туристов выбраться из гостиницы как «проблему самого отеля».

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Час увещеваний с отсылками к «Зимней вишне» и «Хромой лошади» дали результат: двери разблокировали. Но лифт не включен до сих пор: он ходит только до третьего этажа, из-за чего постояльцы получают дополнительную порцию кардионагрузки. Учитывая, что отель специализируется на приеме туристов пенсионного возраста, а пожарная лестница — единственный способ попасть в номер, это мгновенно сказалось на бизнес-показателях. Из-за того, что некоторые туроператоры отменили визиты своих групп, гостиница уже потеряла около 1 млн рублей.

предоставлено ООО "КИРС"

предоставлено ООО "КИРС"

В своем заявлении управляющее отелем Polo Regatta Hotel ООО «КИРС» просит провести прокурорскую проверку и высказывает предположение, что действия «Морского фасада» были не случайностью, но попыткой принудить к заключению договора аренды — в обход собственника, то есть комитета имущественных отношений.

предоставлено ООО "КИРС"

В АО «Пассажирский порт Морской фасад», который получил «Морской вокзал» в доверительное управление после расторжения городом договора с предыдущим оператором, с обвинениями в свой адрес не согласились. Как пояснил «Фонтанке» коммерческий директор АО Алексей Панфилов, двери были заблокированы без умысла. Получив информацию об этом, администрация комплекса тут же устранила неполадку. Что касается лифтов, то они нуждаются в ремонте, поэтому функционируют не в полном объеме. Но разногласия с арендатором, действительно, существуют, был вынужден признать топ-менеджер.

Решение суда, позволившее КИО разорвать отношения с АО «Морской вокзал», вступило в силу в конце ноября 2018 года. fontanka.ru/2018/10/15/128/ После этого комитет запустил процесс передачи комплекса в доверительное управление АО «Пассажирский порт Морской фасад», 100% дочки Смольного. Это удалось совершить без конкурса: Федеральная антимонопольная служба дала преференцию как предприятию, укрепляющему обороноспособность страны.

Комплекс «Морского вокзала» помимо пассажирского терминала и отеля включает также бизнес-центр, где помещения снимают около 200 компаний. Субарендаторам, чьи договоры с АО «Морской вокзал» потеряли силу, было предложено заключить с «Морским фасадом» сначала договор на один месяц, а затем на 11 месяцев, поскольку именно на этот срок комитет доверил свое имущество предприятию.

По словам Алексея Панфилова, все арендаторы вошли в положение и подписали соглашения, за исключением ООО «КИРС».

Тимофей Столбов объяснил «Фонтанке» свою непреклонность желанием следовать нормам Гражданского кодекса. 618-я статья говорит о том, что в случае досрочного прекращения договора аренды, субарендаторы имеют право заключить соглашение напрямую с собственниками на тех же условиях и на тот же срок, что имели раньше. Договор ООО «КИРС» с АО «Морской вокзал» должен был действовать до 2021 года. За 3 тысячи кв. м площадей компания платила АО «Морской вокзал» около 1 млн рублей в месяц.

«Заключение временного контракта с «Морским фасадом» чревато тем, что потом оператор может изменить условия по своему усмотрению», – отмечает предприниматель. Кроме того, своим распоряжением КИО сам запретил отдавать городское имущество в субаренду. ООО «КИРС» уже обратилось в арбитраж с иском, в котором просить обязать Смольный подписать с ним прямой договор аренды.

Но доверительное управление не то же, что аренда, а значит, заключать договоры от имени города «Морской фасад» вправе, возражают в КИО. Распоряжение о передаче комплекса в управление «Морскому фасаду» издано еще перед новым годом, уточнили в комитете. По словам Алексея Панфилова, в планы управляющей компании не входило повышение арендной ставки, о чем она уведомила арендатора.

Артур Филиппов, директор поставщика медицинского оборудования «Денеб», арендующего в «Морском вокзале» офисные и складские площади в рамках месячного договора, говорит, что «Морской фасад» условия арендаторам, действительно, не менял. «Но если ставку повысят, мы съедем», – сказал он. Глава паромного оператора Moby Spl Сергей Котенев тоже не видит смысла добиваться прямого договора с КИО. «Нам нужны не только офисные площади, но и причалы, комплексную услугу сможет обеспечить только «Морской фасад», сейчас мы обсуждаем условия», – отметил он.

Но основания для беспокойства у отеля есть, считают его соседи: постояльцы регулярно устраивают потопы. «До этого мы решали вопрос с прежней управляющей компанией, ничего нам не компенсировали, только потолочные панели один раз заменили», – сообщил Артур Филиппов. Также управляющая компания вынуждена нести расходы за воду и электричество, потребляемое туристами, сообщил Алексей Панфилов. Прошлый опыт заставляет опасаться нарушения платежной дисциплины, добавил он. Так, в картотеке арбитража можно найти иск АО «Морской вокзал» к ООО «КИРС» с требованием взыскать долг в 963 тысяч рублей.

Тимофей Столбов признал, что случаются эксцессы. «Гостиница – хозяйство хлопотное. Трубы в стенах иногда рвет, но мы оплачиваем ущерб. С арендаторами, которых мы подтопили, я общаюсь лично, мы отправляем к ним своих горничных для уборки, покупаем и меняем за свой счет имущество, если оно пострадало», – сказал он.

Расходы на воду и электричество владельцы отеля тоже готовы оплачивать, но самостоятельно. «Насколько нам известно, у «Морского фасада» не заключены договоры с поставщиками коммунальных услуг. Во всяком случае, счетов нам не выставлено. Поэтому мы обращаемся напрямую к поставщикам коммунальных услуг с предложением заключить прямые договоры», – резюмировал предприниматель.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»