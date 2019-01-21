«Если б я руководила телеграм-каналами, то была бы уже в шоколаде». Совершаева отреклась от армии телеграм-каналов

Будущий «политический» вице-губернатор и глава администрации Любовь Совершаева не имеет отношения к продвижению врио губернатора Александра Беглова в мессенджере Telegram. Об этом она сообщила на встрече с депутатом ЗакСа от партии «Яблоко» Борисом Вишневским 21 января.

«Телеграм-каналы не имеют отношения к Смольному. Они вообще у нас запрещены», – заявила она в ответ на вопрос Вишневского о чрезмерном тиражировании соцсетей в поддержку Беглова, что, по мнению яблочника, больше играет во вред, чем на пользу.

«Я не имею отношения ни к одному из телеграм-каналов. Совершаева представляется там как некий монстр. Если бы я руководила процессом, то была в шоколаде», – заметила пока ещё глава аппарата Беглова.

Отметим, что за последний месяц в Telegram появилось несколько десятков каналов, освещающих городскую повестку, успехи врио губернатора Александра Беглова и ругающих доставшихся ему от Георгия Полтавченко подчиненных. Также о заслугах врио губернатора периодически начали писать крупные блогеры в том же ключе, что и появившиеся в конце 2018 года каналы.