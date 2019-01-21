Рейд «Леноблтранса» по автобусам-нелегалам закончился потасовкой

«Решать вопрос по-мужски» были вынуждены инспекторы «Леноблтранса» и Ространснадзора во время рейда по борьбе с нелегальными перевозками. После первых санкций неизвестные пытались заблокировать инспекторам проезд.

Как сообщает 21 января управление по транспорту Ленинградской области, межведомственная транспортная комиссия около посёлка Ушаки (Тосненский район) остановила нелегальный микроавтобус, курсировавший между Тосно и Любанью под видом заказных перевозок. При проверке документов выяснилось, что машина арендована уроженцем Узбекистана у ООО «Борей». Акт приёма-передачи был подписан с одной стороны – водителем, а с другой – директором «Борея» Евгением Краснюком (по данным управления, одним из основателей ООО «Салют», чьи машины под видом такси нелегально дублируют маршруты официальных перевозчиков). За нарушение правил перевозки пассажиров автобус эвакуировали на спецстоянку, к тому же у водителя не было полиса страхования автогражданской ответственности (ОСГОП).

Фото: Управление по транспорту Ленинградской области

При выезде со стоянки путь эвакуатору и сотрудникам «Леноблтранса» преградили крепкие мужчины на серебристом «Мерседесе». Они предложили «решить вопрос по-мужски», и двое инспекторов вышли из машины. Началась перепалка. В это время на место подоспели два экипажа тосненской полиции, после чего мужчины из «Мерседеса» растеряли боевой пыл и ретировались.

Всего в ходе рейда осмотрено восемь транспортных средств. В двух случаях результатом стало возбуждение дел об административном правонарушении, отмечается в сообщении.