«Два острова плюс». Какой компромисс по Курилам везет Путину японский премьер-министр

Япония готова согласиться на два из четырех островов Курильской гряды, но ждет дополнительных преференций. На кону мог бы стоять взаимный безвиз, если бы не Крым.

Сергей Красноухов/ТАСС

О компромиссном варианте решения территориального спора с Россией японская пресса заговорила в свете очередного визита премьер-министра Синдзо Абэ к президенту Владимиру Путину. Руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Головнин уверен, что в Стране восходящего солнца осознают влияние Крыма на переговорный процесс. В интервью «Фонтанке» он рассказал, что неудача не станет для японского лидера политическим харакири, потому что главное для Абэ — демонстрация искренности и дружба с Москвой.

- Японская пресса сообщает, что власти Японии осознают невозможность возврата всех четырёх островов. Мирный договор с Россией можно заключить в обмен на Шикотан и Хабомаи, со ссылкой на источники в правительстве сообщило агентство Kyodo. С чем связана такая уступчивность?

– Это говорит о том, что правительство Японии, а точнее лично премьер Синдзо Абэ, стремится наконец-то перейти к обсуждению конкретики. К условиям сделки и конкретному содержанию мирного договора. Что не удавалось начать делать до сих пор. Посмотрим, удастся ли ему перевести разговор в конкретную плоскость завтра (встреча российского и японского лидеров назначена на 22 января. – Прим. ред.). Пока мы наблюдали только принципиальные позиции обеих сторон (Россия настаивает на признании своего суверенитета, Япония считает Курильские острова своими. – Прим. ред).

- Насколько можно верить японской социологии? Вернуть только два острова хотят всего 10% японцев. Большинство ждёт возвращения сразу всех четырёх.

– Японская социология очень точна. Дело в том, что занимаются этим СМИ в основном. А СМИ конкурируют здесь между собой серьёзно. Врать не получится. Надо сказать, что ситуация с вопросом о возвращении Курил в японском обществе постепенно меняется в сторону компромисса. Компромисса – как его видит Абэ. Он ведь не согласится просто на два острова и всё. К этому, согласно многочисленным утечкам из окружения премьера, он хотел бы иметь некую добавку. Добавку по поводу двух остающихся островов, которая позволила бы ему попытаться убедить общественное мнение в том, что он как бы решил судьбу всех четырёх островов. Максимально выгодно для Японии. Какой может быть эта самая добавка? Острова Итуруп и Кунашир, которые являются самыми населёнными и экономически сравнительно более развитыми, чем тот же Шикотан, остаются у России. Но при этом японцы по этому замыслу получили бы там особые полномочия. Например, говорится о праве свободного безвизового въезда. То есть Абэ готов обсуждать детали. Другое дело, что пока у него это не очень хорошо получается.

- Из европейской части России вся эта история многим кажется внезапной, искусственно созданной во второй половине 2018 года.

– Я бы не сказал, что было что-либо внезапное. Абэ идёт к этому очень давно. Это было одним из его основных внешнеполитических обещаний в 2012 году, когда его партия победила на выборах. И он с тех пор непрерывно у власти. Он придерживается тактики установления личных, доверительных отношений с российским руководителем Владимиром Путиным. Абэ ведь последовательно над этим работает. Мало кто знает, но за время его премьерства состоялось уже 24 встречи с Путиным. Завтра будет 25-я. Путин ни с кем из руководителей большой семёрки так близко и так часто не встречался. Варианты, о которых мы сейчас говорим, «два острова плюс», как выражается здесь некая «альфа», появлялись давно. Обговаривались. Для японских властей в этом компромиссном варианте нет ничего нового и необычного. Просто общественное мнение пока к этому не вполне готово. Но, на мой взгляд, японское общество такой вариант, если бы он на самом деле обсуждался, проглотило бы. Протестов бы не было. Все понимают, что мирный договор с Россией – вещь нужная.

- В России многие верят, что за всей этой историей стоят американцы. Логическая цепочка рассуждения примерно такая: Япония – сателлит США, США Россию не любит, хотят испортить жизнь через историю с островами. США сегодня игрок в вопросе решения спора о принадлежности Курильских островов?

– В данный момент после Обамы США здесь не являются вообще никаким игроком. США при нынешней администрации вообще никак не проявляли себя по теме российско-японских отношений. И на переговоры о мирном договоре вообще никакого воздействия американцы сейчас не оказывают. Да, это было при Обаме. Особенно после истории с Крымом, когда Япония присоединилась к санкциям. Правда, на таком чисто символическом уровне. Вот тогда президент США Барак Обама лично выражал Абэ неудовольствие его контактами с Владимиром Путиным. Был даже знаменитый телефонный звонок Обамы Абэ, когда американский лидер говорил японскому коллеге, что не надо нарушать единство западного мира в отношении России. Абэ это учёл. В 2014 и 2015 годах больших визитов не было. Но как только Обама стал уходить, Абэ возобновил свою политику. Трамп же не даёт вообще никаких сигналов. Ни положительных, ни отрицательных.

- Эксперты отмечают, что эта история нужна Кремлю как некий противовес растущему влиянию Китая. Как это обсуждается в Японии?

– В Японии это, конечно, понимают и, более того, пытаются всячески российской стороне «раскрывать глаза» на Китай, как кажется японцам. Вообще в глазах Абэ мирный договор с Россией – это, конечно, про острова. Но не острова главное. Острова – символический элемент, где нужно поставить как-то условную точку. Поэтому Абэ и готов идти на компромиссы и вернуться к 1956 году. Согласиться на то, что тогдашние власти Японии отвергли. А именно мирный договор в обмен на передачу двух островов, Шикотан и Хабомаи. Абэ несравнимо больше волнует Китай. Он, как реалист, не думает, что можно разрушить нынешнюю дружбу России с Китаем. Но Абэ хотел бы получить от России хотя бы некое понимание в отношении Японии. Добиться хотя бы доброжелательного нейтралитета в случае обострения японо-китайских отношений. А такое обострение очень возможно. Китай смотрит на Японию как на своего главного регионального стратегического соперника. Китай справедливо считает Японию главной опорой США в Восточной Азии. Ну а Штаты не скрывают, что Китай необходимо постепенно вытеснить из региональных лидеров. Видно, что это стратегическая цель.

- И чем конкретно Россия может помочь Японии в случае с Китаем? Это обсуждается?

– Масса аспектов. Допустим, чтобы постоянно Японию не тыкали её агрессивным прошлым времён Второй мировой войны. Чтобы Россия при развитии отношений с Китаем учитывала интересы Японии. Хотя бы на уровне слов занимала благожелательную позицию. Надо понимать, что сегодня Япония в регионе очень одинока. У неё стратегически холодные, даже с намёком на враждебность отношения с Китаем. Очень сложные отношения с обоими корейскими государствами. Остаётся одна Россия, с которой у Японии, в сущности, нет особых противоречий. Кроме наследства Второй мировой – Курильских островов. Именно поэтому Абэ и хотел бы покончить в этой проблемой, чтобы получить благожелательного большого соседа, который бы не позволял создать полное кольцо антияпонского окружения.

- В Японии понимают, что действующую российскую власть в вопросе возврата Курильских островов сдерживает Крым? Российское общество просто не поймёт японский компромисс после возвращения черноморского полуострова.

– Конечно, понимают. Все понимают, что это обсуждали Путин и Абэ, правда, никто не знает содержания этих бесед. Японцы прекрасно понимают, что общественное мнение в России настроено против территориальных уступок. Что убедить российское общество после Крыма согласиться на передачу островов будет нелегко. Но лично я не верю, что Москва вообще решится на передачу Японии каких-либо территорий.

- Один остров – не компромисс?

– Для японцев один остров не имеет смысла. Мы много не знаем, так как переговоры в основном закрытые. Но лично я не вижу причин, которые могли бы заставить Москву пойти на такие уступки. На столь решительный шаг, как отдача части территорий. Япония – это не Китай, с которым у России протяжённость границы больше 4000 км.

- Пустить японцев на российские Курилы без виз, как равноправных жителей для совместного освоения – это уже не вариант для самих японцев?

– Абсолютно не вариант для японцев. Потому что есть символизм. Осваивать все готовы. Это прекрасно. Но как осваивать, когда не понятно, кто будет подписывать бумажки и какие печати на них будут стоять? С хризантемой японской или с российским двуглавым орлом? В это и упираются все разговоры о совместной хозяйственной деятельности. На основании какого законодательства она может вестись? Абэ предлагал создать особый юридический режим для этих территория, хотя эти разговоры сегодня несколько затихли. В любом случае Россия на это не идёт.

- А Япония готова была бы согласиться на безвизовый режим для россиян в обмен на тот же мирный договор? Кстати, каждый пятый читатель «Фонтанки» готов ехать жить на Курилы уже сегодня.

– Японцы пускать к себе россиян без виз не готовы совсем. Они не понимают, кто будет приезжать. Не станет ли этот режим окном для тех, кого японцы не хотели бы видеть на своей территории. В теории такие обсуждения возможны, но Япония уже сильно облегчила визовый режим для россиян в последнее время. Многие отмечают изменение скорости ответов на запросы о получении виз. Лично я заметил гораздо больше соотечественников на улицах, чем раньше. Но на полную отмену визового режима для россиян я бы не рассчитывал.

- Учитывая всё, что вы сказали, встреча с Путиным для японского лидера рискует стать провальной?

– Проблема в том, что мы ничего не знаем о сути по факту закрытых от общества переговоров. Посмотрим. Но мы видим, что Абэ едет на встречу с хорошим настроением. Он сам напросился на эту встречу. Встреча не планировалась. Её можно назвать незапланированной. Она стала возможной по его личной горячей заинтересованности.

- То есть если завтра провал, то Абэ не ждёт конец его политической карьеры?

– Нет. Так говорить нельзя абсолютно. Японская мораль очень ценит честные усилия. Для японцев усилия даже важнее результата в какой-то мере. И если японское общество признает, что Абэ сделал всё что мог в этом вопросе, а это именно так выглядит, то, конечно, никаким концом его политической карьеры здесь пока не пахнет.

- России зачем вообще нужен мирный договор? Например, автору законопроекта о запрете легализации процедур по передаче островов – депутату Госдумы Иванову – он вообще не нужен: торговле его отсутствие не мешает.

– Благожелательное отношение третьей по мощи мировой экономической державы, активного члена большой семёрки, очень важно при нынешнем отношении мировых держав к России. Очень важно.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»