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Общество
21.01.2019 16:07
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«Два острова плюс». Какой компромисс по Курилам везет Путину японский премьер-министр

Япония готова согласиться на два из четырех островов Курильской гряды, но ждет дополнительных преференций. На кону мог бы стоять взаимный безвиз, если бы не Крым.

«Два острова плюс». Какой компромисс по Курилам везет Путину японский премьер-министр

Сергей Красноухов/ТАСС

О компромиссном варианте решения территориального спора с Россией японская пресса заговорила в свете очередного визита премьер-министра Синдзо Абэ к президенту Владимиру Путину. Руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Головнин уверен, что в Стране восходящего солнца осознают влияние Крыма на переговорный процесс. В интервью «Фонтанке» он рассказал, что неудача не станет для японского лидера политическим харакири, потому что главное для Абэ — демонстрация искренности и дружба с Москвой.  

- Японская пресса сообщает, что власти Японии осознают невозможность возврата всех четырёх островов. Мирный договор с Россией можно заключить в обмен на Шикотан и Хабомаи, со ссылкой на источники в правительстве сообщило агентство Kyodo. С чем связана такая уступчивность?

– Это говорит о том, что правительство Японии, а точнее лично премьер Синдзо Абэ, стремится наконец-то перейти к обсуждению конкретики. К условиям сделки и конкретному содержанию мирного договора. Что не удавалось начать делать до сих пор. Посмотрим, удастся ли ему перевести разговор в конкретную плоскость завтра (встреча российского и японского лидеров назначена на 22 января. – Прим. ред.). Пока мы наблюдали только принципиальные позиции обеих сторон (Россия настаивает на признании своего суверенитета, Япония считает Курильские острова своими. – Прим. ред).

- Насколько можно верить японской социологии? Вернуть только два острова хотят всего 10% японцев. Большинство ждёт возвращения сразу всех четырёх.

– Японская социология очень точна. Дело в том, что занимаются этим СМИ в основном. А СМИ конкурируют здесь между собой серьёзно. Врать не получится. Надо сказать, что ситуация с вопросом о возвращении Курил в японском обществе постепенно меняется в сторону компромисса. Компромисса – как его видит Абэ. Он ведь не согласится просто на два острова и всё. К этому, согласно многочисленным утечкам из окружения премьера, он хотел бы иметь некую добавку. Добавку по поводу двух остающихся островов, которая позволила бы ему попытаться убедить общественное мнение в том, что он как бы решил судьбу всех четырёх островов. Максимально выгодно для Японии. Какой может быть эта самая добавка? Острова Итуруп и Кунашир, которые являются самыми населёнными и экономически сравнительно более развитыми, чем тот же Шикотан, остаются у России. Но при этом японцы по этому замыслу получили бы там особые полномочия. Например, говорится о праве свободного безвизового въезда. То есть Абэ готов обсуждать детали. Другое дело, что пока у него это не очень хорошо получается.

- Из европейской части России вся эта история многим кажется внезапной, искусственно созданной во второй половине 2018 года.

– Я бы не сказал, что было что-либо внезапное. Абэ идёт к этому очень давно. Это было одним из его основных внешнеполитических обещаний в 2012 году, когда его партия победила на выборах. И он с тех пор непрерывно у власти. Он придерживается тактики установления личных, доверительных отношений с российским руководителем Владимиром Путиным. Абэ ведь последовательно над этим работает. Мало кто знает, но за время его премьерства состоялось уже 24 встречи с Путиным. Завтра будет 25-я. Путин ни с кем из руководителей большой семёрки так близко и так часто не встречался. Варианты, о которых мы сейчас говорим, «два острова плюс», как выражается здесь некая «альфа», появлялись давно. Обговаривались. Для японских властей в этом компромиссном варианте нет ничего нового и необычного. Просто общественное мнение пока к этому не вполне готово. Но, на мой взгляд, японское общество такой вариант, если бы он на самом деле обсуждался, проглотило бы. Протестов бы не было. Все понимают, что мирный договор с Россией – вещь нужная.

- В России многие верят, что за всей этой историей стоят американцы. Логическая цепочка рассуждения примерно такая: Япония – сателлит США, США Россию не любит, хотят испортить жизнь через историю с островами. США сегодня игрок в вопросе решения спора о принадлежности Курильских островов?

– В данный момент после Обамы США здесь не являются вообще никаким игроком. США при нынешней администрации вообще никак не проявляли себя по теме российско-японских отношений. И на переговоры о мирном договоре вообще никакого воздействия американцы сейчас не оказывают. Да, это было при Обаме. Особенно после истории с Крымом, когда Япония присоединилась к санкциям. Правда, на таком чисто символическом уровне. Вот тогда президент США Барак Обама лично выражал Абэ неудовольствие его контактами с Владимиром Путиным. Был даже знаменитый телефонный звонок Обамы Абэ, когда американский лидер говорил японскому коллеге, что не надо нарушать единство западного мира в отношении России. Абэ это учёл. В 2014 и 2015 годах больших визитов не было. Но как только Обама стал уходить, Абэ возобновил свою политику. Трамп же не даёт вообще никаких сигналов. Ни положительных, ни отрицательных.

- Эксперты отмечают, что эта история нужна Кремлю как некий противовес растущему влиянию Китая. Как это обсуждается в Японии?

– В Японии это, конечно, понимают и, более того, пытаются всячески российской стороне «раскрывать глаза» на Китай, как кажется японцам. Вообще в глазах Абэ мирный договор с Россией – это, конечно, про острова. Но не острова главное. Острова – символический элемент, где нужно поставить как-то условную точку. Поэтому Абэ и готов идти на компромиссы и вернуться к 1956 году. Согласиться на то, что тогдашние власти Японии отвергли. А именно мирный договор в обмен на передачу двух островов, Шикотан и Хабомаи. Абэ несравнимо больше волнует Китай. Он, как реалист, не думает, что можно разрушить нынешнюю дружбу России с Китаем. Но Абэ хотел бы получить от России хотя бы некое понимание в отношении Японии. Добиться хотя бы доброжелательного нейтралитета в случае обострения японо-китайских отношений. А такое обострение очень возможно. Китай смотрит на Японию как на своего главного регионального стратегического соперника. Китай справедливо считает Японию главной опорой США в Восточной Азии. Ну а Штаты не скрывают, что Китай необходимо постепенно вытеснить из региональных лидеров. Видно, что это стратегическая цель.

- И чем конкретно Россия может помочь Японии в случае с Китаем? Это обсуждается?

– Масса аспектов. Допустим, чтобы постоянно Японию не тыкали её агрессивным прошлым времён Второй мировой войны. Чтобы Россия при развитии отношений с Китаем учитывала интересы Японии. Хотя бы на уровне слов занимала благожелательную позицию. Надо понимать, что сегодня Япония в регионе очень одинока. У неё стратегически холодные, даже с намёком на враждебность отношения с Китаем. Очень сложные отношения с обоими корейскими государствами. Остаётся одна Россия, с которой у Японии, в сущности, нет особых противоречий. Кроме наследства Второй мировой – Курильских островов. Именно поэтому Абэ и хотел бы покончить в этой проблемой, чтобы получить благожелательного большого соседа, который бы не позволял создать полное кольцо антияпонского окружения.

- В Японии понимают, что действующую российскую власть в вопросе возврата Курильских островов сдерживает Крым? Российское общество просто не поймёт японский компромисс после возвращения черноморского полуострова.

– Конечно, понимают. Все понимают, что это обсуждали Путин и Абэ, правда, никто не знает содержания этих бесед. Японцы прекрасно понимают, что общественное мнение в России настроено против территориальных уступок. Что убедить российское общество после Крыма согласиться на передачу островов будет нелегко. Но лично я не верю, что Москва вообще решится на передачу Японии каких-либо территорий.

- Один остров – не компромисс?

– Для японцев один остров не имеет смысла. Мы много не знаем, так как переговоры в основном закрытые. Но лично я не вижу причин, которые могли бы заставить Москву пойти на такие уступки. На столь решительный шаг, как отдача части территорий. Япония – это не Китай, с которым у России протяжённость границы больше 4000 км.

- Пустить японцев на российские Курилы без виз, как равноправных жителей для совместного освоения – это уже не вариант для самих японцев?

– Абсолютно не вариант для японцев. Потому что есть символизм. Осваивать все готовы. Это прекрасно. Но как осваивать, когда не понятно, кто будет подписывать бумажки и какие печати на них будут стоять? С хризантемой японской или с российским двуглавым орлом? В это и упираются все разговоры о совместной хозяйственной деятельности. На основании какого законодательства она может вестись? Абэ предлагал создать особый юридический режим для этих территория, хотя эти разговоры сегодня несколько затихли. В любом случае Россия на это не идёт.

- А Япония готова была бы согласиться на безвизовый режим для россиян в обмен на тот же мирный договор? Кстати, каждый пятый читатель «Фонтанки» готов ехать жить на Курилы уже сегодня.

– Японцы пускать к себе россиян без виз не готовы совсем. Они не понимают, кто будет приезжать. Не станет ли этот режим окном для тех, кого японцы не хотели бы видеть на своей территории. В теории такие обсуждения возможны, но Япония уже сильно облегчила визовый режим для россиян в последнее время. Многие отмечают изменение скорости ответов на запросы о получении виз. Лично я заметил гораздо больше соотечественников на улицах, чем раньше. Но на полную отмену визового режима для россиян я бы не рассчитывал.

- Учитывая всё, что вы сказали, встреча с Путиным для японского лидера рискует стать провальной?

– Проблема в том, что мы ничего не знаем о сути по факту закрытых от общества переговоров. Посмотрим. Но мы видим, что Абэ едет на встречу с хорошим настроением. Он сам напросился на эту встречу. Встреча не планировалась. Её можно назвать незапланированной. Она стала возможной по его личной горячей заинтересованности.

- То есть если завтра провал, то Абэ не ждёт конец его политической карьеры?

– Нет. Так говорить нельзя абсолютно. Японская мораль очень ценит честные усилия. Для японцев усилия даже важнее результата в какой-то мере. И если японское общество признает, что Абэ сделал всё что мог в этом вопросе, а это именно так выглядит, то, конечно, никаким концом его политической карьеры здесь пока не пахнет.

- России зачем вообще нужен мирный договор? Например, автору законопроекта о запрете легализации процедур по передаче островов – депутату Госдумы Иванову – он вообще не нужен: торговле его отсутствие не мешает.

– Благожелательное отношение третьей по мощи мировой экономической державы, активного члена большой семёрки, очень важно при нынешнем отношении мировых держав к России. Очень важно.

Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру

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