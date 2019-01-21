«Чувствуем себя униженными и морально подавленными». Почти 150 сотрудников «Аэрофлота» пожаловались на блогера Соколовского в прокуратуру

На блогера Александра Соколовского, оставившего нецензурный отзыв о работе «Аэрофлота», пожаловались в московскую транспортную прокуратуру. Направленное в ведомство обращение подписали 148 сотрудников авиакомпании.

В обращении (копия письма есть в распоряжении «Фонтанки») указано, что опубликованные в Instagram снимки сотрудники «Аэрофлота» рассматривают как «оскорбление, нанесенное каждому диспетчеру по наземному обслуживанию пассажиров», поскольку работники одеты в узнаваемую форму.

«Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», — говорится в письме.

Авторы обращения просят проверить действия Соколовского и привлечь его к административной ответственности. «Такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и ее работникам со стороны контролирующих органов не может остаться безнаказанным», — отмечают авторы.

Ранее Александр Соколовский на своей странице Facebook заявил, что накопленные по программе «Аэрофлот бонус» привилегии и мили аннулированы. Причиной стали его нецензурные Stories в Instagram.

С использованием мата Соколовский прокомментировал ситуацию, связанную с экстренной посадкой самолёта, летевшего из Москвы в Ниццу. Воздушное судно незапланированно приземлилось в Вене из-за задымления. По словам Соколовского, авиакомпания предложила пассажирам вернуться в Москву и только потом снова отправиться в Ниццу. Такой вариант логистики не устроил многих пассажиров.