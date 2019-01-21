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Происшествия
21.01.2019 17:13
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Вонь на Васильевском. Минеральные удобрения подвели Морской порт под подозрение

На территории Морского порта Петербурга рухнул склад минеральных удобрений. Происшествие совпадает с распространением резкого запаха по Васильевскому острову, источник которого так и найден. «Фонтанка» предлагает посмотреть, куда дул ветер с порта.

Вонь на Васильевском. Минеральные удобрения подвели Морской порт под подозрение

Игорь Евдокимов/Интерпресс

Городские службы третьи сутки ищут источник резкого запаха, от которого жители Василеостровского района испытывали головную боль и удушье. В Морском порту, тем временем, без огласки оставили обрушение склада минеральных удобрений. Роспотребнадзор и МЧС готовы признать, что вонь на остров занесло со стороны.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 19 января в Морском порту Петербурга обрушилась крыша склада № 36. Работавший внутри погрузчик снес несущую колонну. Площадь разрушений составила десятки квадратных метров. Охрана порта частично оцепила склад и подходы к нему. В распоряжении «Фонтанки» оказалась фотография изнутри.

Информацию двое суток хранили в секрете. «Фонтанка» сегодня направила в пресс-службу Морского порта запрос и получила ответ:

«Около пяти утра во время маневра на крытой складской площадке водитель погрузчика задел одну из несущих колонн, в результате чего произошло обрушение части кровли здания. Пострадавших нет. По факту случившегося проводится расследование и оценка уровня повреждений. Данная ситуация не повлияла на погрузочно-разгрузочные работы на причалах. В настоящее время порт работает в штатном режиме».

Вопрос о характере груза, который хранится на 36-м складе, остался без внимания.

«Это максимум информации, которую администрация Морского порта готова предоставить», – уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.

Как следует из сайта госзакупок, в 2013 году акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» объявило тендер на оборудование склада №36 для перевалки минеральных удобрений. Он расположен в так называемом 2-м районе порта, на причале между Морским каналом и Барочным бассейном.

В день обрушения, 19 января, жители Василеостровского района начали заваливать оперативные службы звонками о резком удушливом запахе fontanka.ru/2019/01/19/058/. Первые сообщения поступили с юго-западной оконечности острова, которая «смотрит» на Морской порт. 

Петербуржцам казалось, что пахнет газом, но утечка не подтвердилась. Также проверялись версии о разливе нефтепродуктов, нештатной работе станции аэрации «Водоканала» на острове Белый и аварии на Петербургском нефтяном терминале, но все впустую. В МЧС развели руками, Роспотребнадзор тоже ничем не помог жителям:

«В связи с многочисленными жалобами проведены исследования атмосферного воздуха на территории района. Информация об аварийных и залповых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух не поступала. По результатам проведенных исследований превышений гигиенических нормативов не установлено», – отчиталось ведомство.

Жители острова составили интерактивную карту запаха, нанесли на нее адреса жалоб и очертили, с учетом направления ветра 19 января, район возможных источников. В него попал и 2-й район Морского порта.

"Народная" карта

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Яндекс.Карты
Коллаж/"Фонтанка.ру"/Яндекс.Карты

К вечеру 21 января, по данным «Фонтанки», оперативные службы расширили географию поиска. В МЧС и Роспотребнадзоре теперь почти уверены, что источник запаха находится вне острова.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Морской порт Санкт-Петербург – крупнейший оператор по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Входит в UCL Port – стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding. Оператор распоряжается 31 причалом, открытыми складами площадью 412 тысяч квадратных метров и крытыми складами на 46 тысяч квадратных метров.

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