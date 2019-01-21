После проверки Счетная палата заговорила о срыве жилищной программы для молодых семей

О возможном срыве жилищной программы для молодежи предупредила Счетная палата. Аудиторы назвали финансирование мероприятий госпрограммы несбалансированным, а эффективность проекта – сомнительной.

Об этом рассказывает 21 января, ссылаясь на результаты проверки, РБК.

Ранее предполагалось, что за пять лет, с 2015 года по 2020-й, соцвыплаты на покупку недвижимости получат 157 000 молодых семей. Вместо этого, отмечает сотрудник СП Юрий Росляк, за первые три года проекта объем финансирования уменьшили почти на 20% — до 29 млрд рублей. Почти на 40% меньше и потенциальных новоселов — 98 500 семей.

При этом ежегодная потребность в средствах федеральной казны на жилье для молодых значительно больше, чем ассигнования. В результате в 2015 – 2017 годах в Курганской области господдержкой смогли воспользоваться только 3% семей – участниц программы, а в Оренбургской — не более 2,5%.

«Ожидаемый результат достичь не удалось, так как существовавшая практика ежегодной корректировки показателей государственных и федеральных целевых программ и подпрограмм под фактически достигнутые значения не позволяла оценить их реальную эффективность», — говорится в резолюции Счетной палаты.

Практически не могут воспользоваться соцвыплатами семьи без детей или с 1 – 2 детьми: субсидии получали в основном многодетные. Также большая часть участников программы лишилась возможности получить деньги после того, как один из супругов достиг 35-летнего возраста.

«Минимальный срок ожидания этих семей составлял 3 года, максимальный доходил до 11 лет», — отметил аудитор Росляк.

Еще один штрих — проверки исполнения программы. Счетная палата выяснила, что с 2016 года чиновники не выезжают на проверки, контролируя ход программы только по документам. Контроль за целевым использованием бюджетных денег переложили на банки.

Проанализировав ситуацию, Счетная палата попросит исполнительную и законодательную власть изменить порядок предоставления субсидий и социальных выплат, а также увеличить объем выделяемых средств. Также чиновникам посоветуют ужесточить контроль за выполнением госпрограммы.