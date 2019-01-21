Законопроекты о штрафах за неуважение к властям и ложные новости одобрены думским комитетом по связи

Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи 21 января рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекты, которые вводят ответственность за недостоверную информацию и неуважительные публикации о власти.

Соавтор законопроектов, депутат Дмитрий Вяткин, заявил, что имеющиеся замечания к документам со стороны федеральных органов власти учтут позже.

«Мы полагаем, что можно будет учесть эти замечания при подготовке данного законопроекта ко второму чтению», – цитирует Вяткина «Интерфакс».

По его словам, действие закона не будет распространяться на случаи, когда недостоверная информация не была направлена на то, чтобы причинить вред здоровью и жизни людей либо заставить их выйти на улицу. Но он прямо касается информации, которая связана с чрезвычайнами ситуациями.

«Там, где обстановка наэлектризована – там достаточно одной искры для того, чтобы спровоцировать панику, массовые беспорядки; это, конечно же, не касается журналистских расследований, где достоверность либо недостоверность будет определяться в другом порядке», – сказал Вяткин.

Что касается законопроекта о штрафах за критику власти, то, по словам бывшего представителя Госдумы в Конституционном суде, «речь идет именно о хулиганских действиях неперсонифицированных, распространяемых в отношении неограниченного круга лиц». «Речь идет не о критике в отношении конкретного лица», – подчеркнул Дмитрий Вяткин.

В свою очередь, член комитета Евгений Ревенко предложил отдельными поправками уточнить формулировку термина «неуважение», с размытостью которой он согласился.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали оба законопроекта. «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», – заявлял в начале января замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Отрицательные отзывы на предложения парламентариев также дали Минюст и Роскомнадзор. Несмотря на это, глава комитета по информатизации Леонид Левин заявлял, что правительство нашло позитив в законопроектах.

Законопроекты вводят систему штрафов за «fake news» на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Кроме того, генпрокурор может потребовать блокировки ресурсов. За высказывания о власти, которые могут спровоцировать протесты, предлагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

После внесения документов в Госдуму их авторы заверяли «Фонтанку», что законопроекты «невозможно использовать для охоты на ведьм».